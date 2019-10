Tentoonstelling van Kunst in de Stad in woon-zorgcentrum Het Hof JVS

28 oktober 2019

10u52 0 Sint-Niklaas Nog tot 31 december loopt er in woon-zorgcentrum Het Hof in Sint-Niklaas een tijdelijke tentoonstelling van vzw Kunst in de Stad.

De vzw Kunst in de Stad, de vereniging die zich al decennialang inzet om Sint-Niklaas te verfraaien met kunstwerken in het straatbeeld, trekt met een tijdelijk tentoonstelling naar woon-zorgcentrum Het Hof in de Hofstraat. Die richt zich niet alleen naar bewoners en bezoekers van het rusthuis, maar naar liefhebbers van beeldende kunst in het algemeen.

In Het Hof plant men een renovatie, waardoor een aantal ruimtes leeg staan momenteel. Die wil men een culturele invulling geven. Ook het Pijp- en Tabaksmuseum heeft er een tijdelijke expo lopen. “In de hal hebben we gekozen voor werken van voornamelijk Wase kunstenaars, met onder meer Raf Coorevits, Karel Mechiels, Vera Neels, Peter Bosteels, Romain Malfliet, Gerard Gaudaen en anderen. Meerdere van deze grafici waren destijds verbonden aan de stedelijke kunstacademie, aan de overzijde van de Hofstraat. In één van de kamers wordt speciaal aandacht geschonken aan kleuretsen van Hugo Besard, Antwerps graficus met wereldfaam, en diens collega Bert Want. Ook zijn er enkele schilderijen van Georges Fonteyn te bezichtigen”, aldus Dirk Van den Broeck, voorzitter van Kunst in de Stad. Verder wordt aan de hand van kunstfoto’s van Paul De Malssche een overzicht gegeven van de ruim 50 beeldhouwwerken die Kunst in de Stad reeds heeft gerealiseerd.

De expo loopt tot eind december en is doorlopend open tussen 9 en 18 uur. De toegang is gratis.