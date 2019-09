Tehuis Vesta in ‘Supporters voor G-sporters’: crowdfunding voor uniek ruiterproject JVS

25 september 2019

12u55 0 Sint-Niklaas De vzw Vesta uit Sint-Niklaas is geselecteerd voor de campagne ‘Supporters voor G-sporters’ van G-sport Vlaanderen. Daarmee wil het tehuis Vesta middelen inzamelen om haar unieke paardenwerking uit te bouwen. Bij Vesta kunnen mensen met een beperking, die niet in een reguliere manège terechtkunnen, een plaats krijgen om aan paardrijden te doen.

Vesta is al langer bezig om paardrijden een plaats te geven in haar werking. Voor mensen met een beperking is het een combinatie van sport en therapie. Bij Vesta kunnen mensen die niet in een reguliere manège terechtkunnen een plaatsje krijgen om aan paardrijden te doen. Naast de eigen bewoners van Vesta zijn er nu regelmatig al groepen uit het Dagcentrum en Bijs actief.

Aangepast ruitermateriaal

Vesta heeft zo’n 3.600 euro nodig om aangepast ruitermateriaal aan te kopen. Daarvoor krijgt het de hulp van G-sport Vlaanderen, die de campagne ‘Supporters voor G-sporters’ uitwerkte. Scholen, verenigingen en organisaties die een G-sportinitiatief aanbieden, konden een project indienen. In totaal zijn er in Vlaanderen 39 projecten geselecteerd, waarvan 6 projecten uit Oost-Vlaanderen. Vesta is daarbij met haar unieke paardenwerking. “Dankzij ‘Supporters voor G-sporters’ moeten we maar zo’n 1.800 euro bijeen sparen door middel van crowdfunding. G-Sport Vlaanderen verdubbelt het ingezamelde geld waardoor verenigingen een boost krijgen om hun G-sportinitiatief te promoten”, vertelt Pieter De Bock van Vesta.

“Het geld dat met deze actie ingezameld wordt, zal door Vesta gebruikt worden om dat aangepast ruitermateriaal aan te kopen. Het gaat onder meer over extra zithulpmiddelen en speciale borden voor officiële G-sport evenementen. Daarmee kunnen we de zelfstandigheid van de ruiters op een parcours verhogen.”

Wie Vesta wil ondersteunen, kan terecht op het crowdfunding platform van G-sport Vlaanderen.