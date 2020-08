Taverne OC houdt deuren dicht na inbraak Kristof Pieters

19 augustus 2020

16u14 14 Sint-Niklaas In het Fabiolapark in Sint-Niklaas hebben dieven in de nacht van dinsdag op woensdag proberen in te breken bij taverne OC. Het alarm werd geactiveerd maar door de toegebrachte schade moest uitbater Nico Popelier wel de deuren een dag noodgedwongen gesloten houden.

“De dieven hebben proberen in te breken via het dak”, vertelt de uitbater. “Ze hebben de koepel stukgeslagen maar hierdoor is wel het alarm geactiveerd. De daders zijn daarop gevlucht. Ik zat echter wel met heel wat schade aan zowel de koepel als de keuken eronder die onder de brokstukken zat.”

Tijd verloren

Nico hield de deuren van de zaak woensdag noodgedwongen voor een dag gesloten. “Ik zat enerzijds met de opkuis en anderzijds ben ik enkele uren verloren bij een politiecontrole. Alsof de inbraak nog niet genoeg was, werd ik na het doen van inkopen bij de groothandel tegengehouden en moest ik mee naar de autokeuring in Hoboken om te zien of ik niet te zwaar geladen was. Ik had gelukkig nog 200 kg overschot maar ik was hierdoor wel 3 uur tijd verloren. Het gebruik van de weegbrug, 15,50 euro, mocht ik ook nog betalen. In combinatie met die inbraak was de goesting om nog achter het fornuis te gaan staan vandaag wel even ver zoek.”

Het is bovendien al de tweede keer in enkele maanden tijd dat taverne OC met dieven heeft af te rekenen. In maart werden tijdens de lockdown ook al twee olijfbomen gestolen die voor de deur stonden. Eerder waren er nog al drie inbraakpogingen maar de alarminstallatie heeft hier telkens zijn nut bewezen.