Tand-em heeft nieuwe thuis: gratis tandzorg dichtbij voor kwetsbare kinderen en volwassenen Joris Vergauwen

26 februari 2020

18u24 0 Sint-Niklaas De ‘Tand-em’-praktijk is verhuisd van de Truweelstraat naar de Azalealaan, naar het gebouw van rusthuis De Plataan. Door de inspanningen van overheid en private sponsors kan Tand-em gratis en toegankelijke tandzorg bieden aan kwetsbare kinderen en volwassenen.

Drie jaar geleden startte de Tand-em praktijk in de Truweelstraat 116. Dit innovatieve pilootproject biedt tandzorg aan kwetsbare kinderen en volwassenen uit Sint-Niklaas. Deze maand opende Tand-em op een nieuwe, centraal gelegen locatie in de stad: in de Azalealaan 2A, in het gebouw van De Plataan, één van de woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland, dat sinds vorig jaar ook een nieuwe partner van Tand-em is.

De doelgroep van Tand-em zijn inwoners van de stad die nog nooit of minstens drie jaar niet naar de tandarts zijn geweest, en die ofwel recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, ofwel in schuldbemiddeling zitten of waarbij het OCMW de betaling verzekert. Omdat een tandartsbezoek bij Tand-em voor de patiënt zelf kosteloos is, valt een belangrijk obstakel om naar de tandarts te gaan weg. Patiënten kunnen enkel bij Tand-em terecht na doorverwijzing door een huisarts van WGC De Vlier of een hulpverlener uit het welzijnshuis. Sinds maart 2017 werden 1.050 patiënten behandeld in Tand-em, waarvan 382 kinderen.

Geëngageerde tandartsen

Een groep van geëngageerde tandartsen uit het Waasland bemant het kabinet afwisselend, samen met de tandartsassistente. De tandartsen hebben wachtlijsten in hun eigen praktijk, maar zijn overtuigd van het belang van toegankelijke tandzorg. Zij zien de doelgroep van Tand-em immers nauwelijks in hun eigen praktijk.

Henry Schein Dental België, een firma gespecialiseerd in dentale oplossingen, stelt sinds 2017 een volledig ingericht tandartskabinet ter beschikking. Daarnaast zorgt die firma ook de komende jaren kosteloos voor het onderhoud ervan én voor het aanleveren van alle verbruiksmateriaal.

Stad en OCMW staan in voor de lokale coördinatie en de toeleiding van mensen. Bovendien engageert het OCMW zich om tussen te komen in de terugbetaling van behandelingen die absoluut noodzakelijk zijn voor de doelgroep, maar niet door het RIZIV worden terugbetaald. De stad zorgde ook voor de verbouwingen in De Plataan én betaalt de halftijdse tandartsassistente, goed voor 30.000 euro per jaar.

Drie jaar langer

Het stadsbestuur besliste samen met de initiatiefnemer, het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), de studieclub Tandartsen Waasland, de toeleverancier voor tandartsen Henry Schein Dental België, Zorgpunt Waasland en het wijkgezondheidscentrum De Vlier om de samenwerking met drie jaar te verlengen, tot 2022. “Toegankelijke tandzorg blijft een belangrijke doelstelling in het lokale armoedebeleid. Een gezonde mond en goed uitziende tanden dragen bij tot een betere algemene gezondheid en hebben een grote invloed op iemands zelfbeeld, maatschappelijk leven en zelfs carrièrekansen”, aldus schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen).