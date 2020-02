Tal van meldingen voor stormweer maar nergens grote schade Kristof Pieters

23 februari 2020

17u14 5 Waasland Na Ciara en Dennis is er vandaag opnieuw een storm in ons land. De Hulpverleningszone Waasland kreeg heel wat meldingen binnen maar tot nog toe is er gelukkig nergens grote schade.

Heel wat oproepen hadden eigenlijk vooral te maken met de passage van de vorige twee stormfronten in onze regio. Hierdoor zijn mensen nog iets meer op hun hoede voor bomen en elektriciteitspalen die al wat scheef staan.

Op de Antwerpsesteenweg in Tielrode werd gevreesd dat een windhaan van een dak zou storten en 15 meter lager een carnavalist zou bezeren. Nog in Temse kwam de dakrand los van een zijgevel in de Stripfigurenlaan. Ook in de Paterstraat kwamen er dakpannen naar beneden. Eén ervan kwam op een voertuig terecht.

In de Gouden Leeuwstraat in Sint-Niklaas brak een spar af en kwam die deels op een dak te liggen. In de Waterjufferstraat viel een zonnepaneel van een dak en lag een ander gevaarlijk los. Ook in de Watermolendreef werd bijstand gevraagd van de brandweer om losliggende dakpannen te verwijderen. In de Berkenlaan moest een mobiel werftoilet van de baan worden gehaald. Op de Grote Markt werd een loshangend spandoek weggenomen. In de Eikenlaan tot slot kwam een boom op de rijbaan terecht.

In Kieldrecht waaide een raam van een leegstaande woning open waardoor het glas brak en de scherven op het fietspad belandden. In de ’s Wolfsdam in Vrasene hadden bewoners schrik dat de toegebrachte schade van de vorige storm nog erger zou worden. Daar werden extra zandzakjes gevraagd om het zeil te verstevigen. In de Veldhoekdam werd dan weer alarm geslagen voor een elektriciteitspaal die gevaarlijk schuin stond;

In de Kluizendijkstraat in Sint-Gillis-Waas kwamen elektriciteitskabels los te hangen.

Bij restaurant Scaldiana in Rupelmonde waaide en koepel weg waardoor er een gat in het dak was van 2 op 3 meter. De brandweer kwam met een zeil om alles te dichten.

In Stekene belandde een boom op de rijbaan in de Lunterbergstraat

