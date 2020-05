Taco-feestje in Den Dorsvlegel: restaurant en BBQ-team Smokey The Boar verwennen meer dan 300 klanten Joris Vergauwen

25 mei 2020

20u28 0 Sint-Niklaas Restaurant Den Dorsvlegel in Nieuwkerken en BBQ-team Smokey The Boar pakten het voorbije weekend uit met de ‘Drive Thru Taco-box’. Meer dan 300 mensen haalden er toptaco’s af.

Grillrestaurant Den Dorsvlegel is intussen tot ver buiten de regio bekend voor zijn huisgerijpt vlees van gerenommeerde rassen. Al bij het begin van de coronaperiode stapten uitbaters Stefaan Bogaert, Rita Stoop en hun zoon Matthias over naar takeaway, met barbecueboxen en gelegenheidsmenu’s. Het voorbije weekend pakte het restaurant samen met BBQ-team Smokey The Boar uit met een opgemerkt initiatief, de ‘Drive Thru Taco-box’.

Voor het restaurant beschikt Den Dorsvlegel over een grote parking, ideaal voor een ‘drive trough’-concept. En daarmee kon Hans De Leenheer, de oprichter van Smokey The Boar, zich helemaal uitleven het voorbije weekend. Hij kreeg letterlijk de smaak te pakken als jobstudent bij Den Dorsvlegel, intussen 25 jaar geleden. En omdat in deze coronatijden ook voor barbecueteams de competitie stil ligt, was dit team heel blij om hun grote smoker toch nog eens buiten te kunnen rijden.

Over het hele weekend werd meer dan 150 kilo vlees op de grote smoker gelegd. “We zijn zaterdag en zondag telkens om 4 uur ‘s ochtends gestart, om rond 16 uur ‘s middags de eerste klanten te kunnen bedienen. We hadden pulled pork, pulled beef en pulled chicken, in combinatie met verse guacamole, pico de gallo, koolsla en andere bijgerechten, geserveerd in een geweldige taco. Het was de perfecte symbiose van traag gegaard vlees van de smoker met de geweldige gerechten van het restaurant.”

Meer dan 300 klanten passeerden met hun auto over de parking van het restaurant om hun taco-box veilig op te halen. Ze hadden online gereserveerd en kregen ook een tijdstip om af te halen, zodat er nooit een file stond aan het restaurant in de Heihoekstraat. “Meer van dat!”, klonk het alvast bij heel veel tevreden en intussen opnieuw al hongerige klanten.

“We kregen heel wat enthousiaste reacties. Het geeft moed dat leuke initiatieven ook echt beloond worden. We weten nog niet wat de volgende verrassing wordt, maar na dit weekend is de kans toch groter geworden dat zoiets nog wel eens zal gebeuren!”, klinkt het vanuit Den Dorsvlegel en bij Smokey The Boar.

Info: Den Dorsvlegel, Facebook: Smokey The Boar