Tachtigjarige krijgt geen straf na jarenlange slagen aan zijn vrouw, nadat die tijdens huwelijksnacht opbiechtte dat ze hem bedroog Nele Dooms

05 november 2019

19u07 1 Sint-Niklaas Een tachtigjarige man uit Sint-Niklaas is door de Dendermondse rechtbank schuldig bevonden aan slagen aan zijn vrouw, maar een straf kreeg hij niet. De man kreeg in de plaats de gunst van de opschorting. Jarenlang sloeg hij zijn vrouw. “Uit boosheid nadat ze tijdens onze huwelijksnacht opbiechtte dat ze was vreemdgegaan”, zei de man zelf.

De vrouw in kwestie liep doorheen de jaren al eens regelmatig rond met verwondingen of een gipsverband, zogezegd altijd opgelopen door een val met de fiets of andere ongelukjes. In werkelijkheid kreeg ze met regelmaat van de klok slagen van haar man. Na een huwelijk van vijftig jaar viel de man uiteindelijk toch door de mand. Hij werd opgepakt, bekende de feiten en zat een tijd in de gevangenis.

Tijdens zijn proces leek hij tot inkeer gekomen. “Ik heb veel spijt van wat ik gedaan heb”, vertelde hij. “Maar wat ik te horen kreeg op mijn huwelijksnacht heeft serieuze gevolgen had. Mijn vrouw vertelde toen dat ze me eigenlijk bedrogen had. Ik was daardoor echt van slag en we hebben dat nooit kunnen uitpraten. Het was natuurlijk fout wat ik in de plaats deed.”