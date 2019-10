Syntra zet publieke laadpaal JVS

03 oktober 2019

22u56 0 Sint-Niklaas Syntra Midden-Vlaanderen biedt niet alleen de opleiding ‘Installateur van elektrische laadpalen’ aan, maar het opleidingscentrum in Sint-Niklaas heeft nu ook zelf een publieke laadpaal geplaatst.

Syntra Midden-Vlaanderen pakt uit met een publieke laadpaal voor elektrische en hybride voertuigen op het parkeerterrein van de campus aan de N41 in Sint-Niklaas. “Het laden is betalend, maar de prijzen zijn transparant en worden maandelijks aangepast aan de prijs van stroom”, klinkt het bij Syntra. “Geen gedoe met speciale laadkaarten of abonnementskosten, maar activatie via een simpele smartphone app of via sms, waarbij je uitsluitend per laadbeurt betaalt. Om deze dienstverlening mogelijk te maken vond Syntra Midden-Vlaanderen een partner in laadpalenexploitant EV-Point.”