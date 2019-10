SVK weer voor rechter wegens slecht beheer asbeststort: “Deze firma speelt bewust met de volksgezondheid” Nele Dooms

07 oktober 2019

14u14 0 Sint-Niklaas Er hangen bouwmaterialenbedrijf SVK uit Sint-Niklaas en zaakvoerder Walter V. enkele duizenden euro’s boete en een exploitatieverbod boven het hoofd. Aanleiding zijn een hele reeks inbreuken op de asbestwetgeving bij het beheer van hun stortplaats aan de Langhalsbeekstraat. Buurtbewoners stelden zich tijdens het proces maandag burgerlijke partij en getuigden over hun angst om ziek te worden. “Deze firma speelt bewust met de volksgezondheid”, vindt ook het openbaar ministerie.

De waslijst aan inbreuken op de asbestwetgeving is lang voor zaakvoerder Walter V. en zijn bouwmaterialenbedrijf SVK. Zelf daagde hij niet op voor zijn proces in de Dendermondse rechtbank. V. liet zichzelf en zijn bedrijf vertegenwoordigen door advocaten. Het is overigens niet de eerste keer dat hij met het gerecht in aanraking komt. Eerder werd al een veroordeling met zware boetes uitgesproken voor onzorgvuldig omspringen met asbestafval tegenover zijn werknemers. De arbeidsauditeur oordeelde dat personeel van SVK blootgesteld werden aan asbestvezels, door onvoldoende afscherming en een gebrek aan goede opleiding.

Deze keer staan V. en SVK terecht voor tal van inbreuken op de asbestwetgeving rond het beheer van de stortplaats. Buurtbewoners van het bedrijf, verenigd in het Actiecomité Asbeststort Dicht, stellen zich burgerlijke partij. Elk apart vragen ze een morele schadevergoeding van 2.501 euro. “En een voorbehoud op latere schade omdat de vrees bestaat dat ze in de toekomst ziek kunnen worden”, zeggen hun advocaten.

Woonwijk

Die waren niet mild voor het bedrijf, dat midden een woonwijk ligt. “Deze firma treft mee een historische schuld voor het hoge aantal asbestslachtoffers in de regio Sint-Niklaas”, klonk het. “De zaakvoerder heeft een oorverdovende verplichting om op een correcte manier met de aanvoer en opslag van asbest om te gaan en lapt het allemaal aan zijn laars. Zelf gaat hij daar in reacties en citaten erg minimaliserend mee om: dat restanten van asbest bij zo’n activiteiten niet te vermijden zijn en dat het probleem gehypet wordt. Ondertussen leven de omwonenden wel met de wetenschap dat één deeltje asbest inademen genoeg is om vreselijk ziek te worden. En ja, de kans dat ze asbestvezel inademen is reëel. Ze wonen er immers vlakbij.”

De buurtbewoners getuigden ook zelf voor de rechter over hun ongerustheid. “Een waslijst aan pv’s tussen 2016 en 2017 is er voor SVK. Dit bedrijf is al meer dan twintig jaar bezig en de meest elementaire regels worden niet nageleefd. De zaakvoeder is op die manier geen goede huisvader en geen goede buur”, zegt Pieter Heymans. “We legden zelf op camera vast hoe vrachtwagens asbest komen storten, dat vervolgens met kranen kapot gemaakt wordt zodat stof in het rond vliegt. Van afdekken en besproeien is geen sprake. Als je dan nog weet dat de toegang tot het bedrijf langs huizen verloopt, is duidelijk dat bij buren de schrik om asbest in te ademen er goed inzit. Zelf ben ik ondertussen verhuisd uit angst.”

“Het is de plicht van de zaakvoerder om te voorkomen dat asbestvezels vanop zijn stort verspreid worden en daar komt hij niet aan tegemoet”, vult de openbaar aanklager aan. “Er was een jaar de tijd gegeven om het stort deftig af te dekken en tot op de dag van vandaag is dat nog altijd niet het geval. Dat is bewust spelen met de volksgezondheid, door een halsstarrige houding van het bedrijf.”

Het openbaar ministerie vordert 3.000 euro boete voor de zaakvoerder en 5.000 euro voor het bedrijf zelf, met daarbovenop een exploitatieverbod op straffe van een dwangsom. De advocaten van het bedrijf pleitten er maandag voor om de firma wel nog toe te laten de kleiputten die eerder ontstonden in het kader van de bouwactiviteiten van het bedrijf weer te vullen en er een nabestemming aan te geven. “SVK is een bouwmaterialenbedrijf en kreeg jaren geleden zelf de vraag of ze ook geen asbestmateriaal wilden stockeren”, klonk het. “Het is op die vraag ingegaan, maar uiteindelijk is dit een hetze en politiek spel geworden. De zaakvoerder had er genoeg van en heeft in juli 2017 de asbestactiviteiten stopgezet.”

De rechter velt vonnis op 4 november.