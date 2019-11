SVK veroordeeld wegens slecht beheer asbeststort: zaakvoerder en firma krijgen torenhoge boete, omwonenden mogen eventuele latere medische kosten verhalen op bedrijf Nele Dooms

04 november 2019

09u50 4 Sint-Niklaas Het bouwmaterialenbedrijf SVK uit Sint-Niklaas en zaakvoerder Walter Verhaert zijn maandag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot fikse boetes van 32.000 en 16.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Ze zijn door de rechtbank over de hele lijn schuldig bevonden aan een reeks inbreuken op de asbestwetgeving bij het beheer van hun stortplaats aan de Langhalsbeekstraat. Buurtbewoners die later ziek zouden worden door asbest, kunnen de medische kosten op het bedrijf verhalen. Zij reageren tevreden en opgelucht.

De inbreuken op de asbestwetgeving waar zaakvoerder Walter Verhaert en zijn bouwmaterialenbedrijf SVK zich volgens de rechtbank schuldig aan maakten, zijn niet min. Alles draait rond het beheer van de stortplaats, die midden een woonwijk in Sint-Niklaas ligt. Dat leverde, vooral tussen 2016 en 2017, een waslijst aan PV’s op. Buurtbewoners filmden ook zelf de mistoestanden. Zo legden ze op beeld vast hoe camions asbest kwamen storten, en dat afval vervolgens met kranen kapot gemaakt werd zodat stof in het rond vloog, zonder het stort af te dekken of te besproeien.

“Dit bedrijf is al meer dan twintig jaar bezig en de meest elementaire regels werden niet nageleefd”, menen omwonenden, verenigd in het actiecomité Asbeststort Dicht. “De zaakvoerder lapte alle regels om op een correcte manier met de aanvoer en opslag van asbest om te gaan aan zijn laars. Daardoor treft deze firma mee een historische schuld voor het hoge aantal asbestslachtoffers in de regio Sint-Niklaas.”

Ook voor het openbaar ministerie was het duidelijk dat zaakvoerder en bedrijf schuld treffen. “Het is de plicht van de zaakvoerder om te voorkomen dat asbestvezels vanop zijn stort verspreid worden en daar kwam hij niet aan tegemoet”, klonk het tijdens het proces. “Er was een jaar de tijd gegeven om het stort deftig af te dekken en dat is nog altijd niet het geval. Dat is bewust spelen met de volksgezondheid, door een halsstarrige houding van het bedrijf.”

Buurtbewoners van SVK hadden zich burgerlijke partij gesteld en voor zij die binnen een straal van 500 meter rond het bedrijf wonen, is die ook toegekend. Ze krijgen een morele schadevergoeding van 750 euro. Meer nog, als zij later ziek zouden worden door asbest, oordeelt de rechter dat ze de medische kosten daarvoor op het bedrijf kunnen verhalen.

“Dit is een heel goed én belangrijk vonnis”, zegt Jef Maes van het actiecomité. “De gevolgen van asbest manifesteren zich doorgaans pas jaren later. Laten we hopen dat het nooit nodig is, maar door dit vonnis kunnen we, als we ziek worden, wel op het bedrijf beroep doen. Bovendien vinden we het heel goed dat SVK en zaakvoerder Verhaert over de hele lijn schuldig zijn bevonden. Deze uitspraak is een principieel signaal dat ze over de schreef zijn gegaan. Voor ons is het belangrijk dat de rechtbank gelooft dat we erg ongerust zijn over onze gezondheid door wat er allemaal misliep op de stortplaats.”

Nochtans hadden de advocaten van het bedrijf er de rechtbank van proberen overtuigen dat de beschuldigingen niet klopten. Ze deden de zaak af als “heisa in de media” en “politiek spel”. “SVK is een bouwmaterialenbedrijf en kreeg jaren geleden zelf de vraag of ze ook geen asbestmateriaal wilden stockeren. Het is op die vraag ingegaan, maar uiteindelijk is het daar de dupe van geworden”, klonk het. De rechter volgt die stelling overduidelijk niet.

Dit was overigens niet de eerste keer dat SVK met het gerecht in aanraking kwam. Eerder werden al zware boetes uitgesproken voor onzorgvuldig omspringen met asbestafval tegenover zijn werknemers. De arbeidsauditeur oordeelde toen dat personeel van SVK blootgesteld werd aan asbestvezels, door onvoldoende afscherming en een gebrek aan goede opleiding.