SVK gaat niet in beroep tegen veroordeling - Minister Demir verplicht bedrijf asbeststort binnen het jaar af te dekken

19u17 0 Sint-Niklaas Het bouwmaterialenbedrijf SVK gaat niet in beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Dendermonde. Begin november werden SVK en zaakvoerder Walter Verhaert schuldig bevonden aan een reeks inbreuken op de asbestwetgeving bij het beheer van de asbeststortplaats aan de Langhalsbeekstraat. Intussen heeft Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) het bedrijf ook verplicht om het asbeststort binnen het jaar grondig af te dekken. Voor het actiecomité Asbeststort Dicht is de strijd daarmee bijna ten einde. “Bijna niemand geloofde drie jaar geleden dat we het konden halen van zo’n groot bedrijf, maar gerechtigheid kan wel degelijk geschieden.”

Het bouwmaterialenbedrijf SVK uit Sint-Niklaas en zaakvoerder Walter Verhaert werden op 4 november door de Dendermondse rechter veroordeeld tot fikse boetes van 32.000 en 16.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Ze werden door de rechtbank over de hele lijn schuldig bevonden aan een reeks inbreuken op de asbestwetgeving bij het beheer van de veelbesproken asbeststortplaats, die zich vlakbij een woongebied bevindt aan de rand van de stadskern van Sint-Niklaas.

Vier buurtbewoners die zich ook burgerlijke partij hadden gesteld en binnen een straal van 500 meter rond het bedrijf wonen, kregen een morele schadevergoeding van 750 euro. En als buurtbewoners later ziek zouden worden door asbest kunnen ze de medische kosten op het bedrijf verhalen.

SVK kreeg een maand de tijd om beroep aan te tekenen, maar heeft dat niet gedaan. “Het bedrijf heeft voor een koerswijziging gekozen. Tot nu toe heeft het alle rechtsmiddelen uitgeput, maar telkens kreeg SVK ongelijk. Dan is het logisch dat het zich neerlegt bij dit vonnis. De bewijslast, met tientallen pv’s, is dan ook erg groot”, klinkt het bij het Actiecomité Asbeststort Dicht en hun advocate Lies Michielsen. “Dit is een heel belangrijk vonnis, een precedent zelfs. De rechtbank heeft immers voorbehoud toegekend voor mogelijke toekomstige asbestgerelateerde ziekten, zowel voor de omwonenden als voor hun kinderen. Dat is een unicum. Voor een groot bedrijf als SVK is deze straf niet zwaar. Daar ligt het niet wakker van. Maar het is wel een héél belangrijk signaal.”

Stort afdekken

Intussen heeft Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) beslist dat SVK ook binnen het jaar de asbeststortplaats volledig moet afdekken. Dat had al gebeurd moeten zijn, maar SVK had een afwijking gevraagd en wilde 6 à 8 jaar de tijd krijgen om het stort volledig op te vullen. “We hebben de minister duidelijk gemaakt dat de stortplaats zo snel mogelijk dicht moet. We zijn blij dat de minister ons heeft gevolgd”, aldus Pieter Heymans en Jef Maes van het actiecomité. Binnen het jaar moet de stortplaats afgedekt zijn met één meter propere grond. Daarna krijgt SVK nog vier jaar de tijd om de kleiput volledig op te vullen. Daarbij mag het geen gebruik maken van de huidige toegangswegen, omdat die ook met asbest vervuild zijn.

Het actiecomité vraagt de stad nu om werk te maken van een opvolgingscommissie, om toe te zien op de naleving van de verdere sanering van het stort.

Gerechtigheid

Op deze manier heeft het actiecomité Asbeststort Dicht haar doel bijna bereikt. “Hopelijk is eind 2020 de veiligheid en gezondheid voor de omwonenden gegarandeerd. We zijn hier bijna drie jaar geleden aan begonnen, met veel overtuiging. Er waren echter maar weinig mensen die geloofden dat we een kans maakten tegen zo’n groot bedrijf. Maar kijk, gerechtigheid kan wel degelijk geschieden.”

Pieter Heymans van het actiecomité is tevreden met het resultaat, maar is vorig jaar wel verhuisd naar Elversele. “Ik woonde vlakbij de asbeststortplaats en ik heb kleine kinderen. Het is goed dat de stortplaats dicht gaat, maar daarmee is niet alles opgelost. Het héle SVK-terrein is zwaar vervuild. Het is één gigantisch grote vuile site, vol asbest, zware metalen en chemicaliën. Het is geen omgeving waar ik nog wil wonen.”