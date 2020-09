Sven Van Den Broeck en SKN Sint-Niklaas openen competitie met verlies: “Gebrek aan maturiteit” Renzo Van Moortel

20 september 2020

14u10 1 Sint-Niklaas De eerste afspraak meteen gemist. Derdenationaler SKN Sint-Niklaas versus Torhout: 1-4. Een valste start. Coach Sven Van Den Broeck sakkert. “We gaven de tegendoelpunten kinderlijk weg.”

Vooreerst het goede nieuws. SKN Sint-Niklaas is zaterdagavond tot het einde blijven voetballen. Blijven combineren. Op enthousiasme van een jonge groep, zou coach Sven Van Den Broeck achteraf als verklaring geven. Je zal dit seizoen voetbal te zien krijgen in de Meesterstraat. Tot daar zijn we volledig mee in het Wase verhaal. Schoonheid boven opportunisme. Lovenswaardig. Alleen: wie zo makkelijk doelpunten slikt, zal daar niet ver mee geraken.

We schrijven vier minuten voor de pauze wanneer Torhout een eerste maal scoort. Drie minuten later zouden de West-Vlamingen die voorsprong al te makkelijk verdubbelen. “We gaven onze tegendoelpunten kinderlijk weg”, zucht Van Den Broeck, die een gebrek aan maturiteit als grote schuldige aanduidde.

Ndiaye gemist

Nog voor het uur werd de kloof vergroot tot vier doelpunten. Alweer véél te makkelijk, dodelijk op dit niveau. De afwezigheid van Beau Ndiaye deed zich duidelijk voelen. Van Den Broeck en Sint-Niklaas branden best een kaarsje voor een snelle terugkeer van de 20-jarige verdediger - die in de laatste matchen van vorig seizoen z’n meerwaarde toonde. Bovendien komt Mats De Bauw, uit noodzaak achterin gezet, een rijtje hoger beter uit de verf. “Zijn power was een groot gemis op ons middenveld.”

Pas toen Van Den Broeck tijdens de pauze tactisch bijstelde, sloeg de Wase motor aan. “Plots creëerden we zes of zeven open kansen”, aldus Van Den Broeck. “Een kwartier à twintig minuten konden we hoge pressing voeren.”

Halfweg de tweede helft lukt Hakim Laref uiteindelijk de eerredder. De efficiëntie moet omhoog. “We wilden de bal telkens rustig aannemen en goed leggen”, klinkt Van Den Broeck streng. “Neen, soms moet je gewoon trappen!”

Progressie

Van Den Broeck wil zijn groep evenwel niet volledig afbranden. “Na de match heb ik de spelers meteen gefeliciteerd voor hun mentaliteit en de tweede helft. Ze bleven werken en zijn ervoor blijven gaan. Indien dat tweede doelpuntje was gevallen, ben ik overtuigd dat Torhout nog was beginnen bibberen. Ach, je kan geen succes boeken zonder tegenslagen. Stap voor stap zullen we progressie maken.”

Aan zijn strijdvaardigheid zal het alvast niet liggen. “Wees maar zeker dat wij nog punten zullen pakken. We zullen ons zeker niet elke week laten afslachten zoals sommigen op voorhand dachten”, toont Van Den Broeck zich vastberaden.

Doet zijn spelersgroep volgende week hetzelfde?