Supermarkt Alma legt beperkingen op bij aankopen: “Laten we solidair zijn” Joris Vergauwen

18 maart 2020

13u33 22 Sint-Niklaas Steeds meer supermarkten leggen klanten beperkingen op de aankoop van bepaalde producten op. Ook Carrefour Market Alma aan Vijfstraten in Sint-Niklaas is daar woensdag mee gestart, tot opluchting van vele klanten.

Supermarkt Alma laat woensdag weten dat er een beperking komt op sommige producten. “We vragen om solidair te zijn met anderen, die vaak pas na een lange werkdag kunnen komen winkelen. Daarom moeten wij een beperking opleggen op de aankoop van bepaalde goederen, zoals toiletpapier. Wij hopen op begrip en medewerking. Laten we zorg dragen voor onszelf, maar ook voor anderen”, laat de supermarkt weten.

Er zijn voldoende voorraden, meldt Alma ook. “We proberen ook in deze moeilijke tijden onze winkel aan te vullen. Er is genoeg voorraad, maar het is niet evident om alles op tijd in de winkels te krijgen. Zoals opgelegd door de overheid laten we ook slechts een bepaald aantal klanten per keer binnen. Tot nu toe loopt dit systeem zeer vlot.”