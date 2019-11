Superdry is nieuwste winkel in Waasland Shopping Center JVS

14 november 2019

18u32 1 Sint-Niklaas Komende zaterdag 16 november krijgt het Waasland Shopping Center er opnieuw een winkel bij. Het Britse modemerk Superdry opent dan de deuren.

“We zijn heel blij dat we met Superdry opnieuw een zeer gewenst merk voor onze bezoekers binnenhalen”, stelt WaSC-manager Toon De Meester. “Tijdens klantenonderzoeken was het al een steeds weerkerende naam, dus Superdry en Waasland Shopping gaan samen een mooie toekomst tegemoet.”

De winkel neemt haar intrek in het winkelpand van Only, die zelf is verhuisd naar een nieuwe locatie in het shopping center. “We kunnen een bestaande huurder zijn uitbating laten optimaliseren en anderzijds kansen bieden aan nieuwe merken om zich hier te vestigen. Zo is elke leegstand in het Waasland Shopping Center slechts tijdelijk, waardoor we voor onze bezoekers steeds aantrekkelijk blijven.”

De winkel van Superdry opent zaterdag. Er zijn goodiebags voor de eerste klanten, een dj komt plaatsjes draaien en klanten kunnen items gratis laten personaliseren.