Suikerbonen bij koppel slechtvalken: eerste kuiken kruipt uit ei in toren OLV-kerk Joris Vergauwen

28 april 2020

16u39 1 Sint-Niklaas Mooie taferen in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Niklaas. Daar is dinsdag het eerste slechtvalkkuiken geboren. Er liggen nog drie eieren te wachten.

Dinsdagmorgen iets voor 9 uur kroop het eerste kuikentje uit het ei, in de nestkast voor slechtvalken in de toren van de OLV-kerk. Het is al het zesde jaar op rij dat het slechtvalkvrouwtje met succes op deze locatie broedt. En onder haar liggen nog drie eieren te wachten. “Nu het eerste jong geboren is, zal er na het weinig spectaculaire broeden heel wat meer activiteit kunnen gezien worden”, voorspelt Vogelbescherming Vlaanderen.

Alle avonturen van de slechtvalken zijn te volgen via webcams. Twee camera’s bieden een unieke kijk op wat er zich afspeelt in het roofvogelgezinnetje in en rond de nestkast in de toren.

