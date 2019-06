Studenten Odisee sluiten leerwerkplaatsen af JVS

22 juni 2019

11u17 0 Sint-Niklaas Studenten van de opleiding Verpleegkunde van hogeschool Odisee zijn de voorbije maanden in verscheidene zorginstellingen op stage geweest. Via die zogenaamde leerwerkplaatsen konden ze zorgafdelingen als het ware overnemen, waarbij ze als groep veel verantwoordelijkheid kregen en de job heel waarheidsgetrouw leerden kennen.

Op de afdeling pediatrie van AZ Nikolaas hebben acht studenten van het derde jaar Verpleegkunde van Odisee een afsluitmoment gekregen. Zij namen de voorbije weken de kinderafdeling van het ziekenhuis in groep over, onder begeleiding van mentoren. “Op die manier leerden ze écht samenwerken, plannen, briefen, organiseren en nog veel meer. Een bijzonder leerwerkplaats was dit voor hen. En ze hebben dat fantastisch gedaan”, klonk het.

Ook in woon-zorgcentrum De Ark in de Kalkstraat in Sint-Niklaas kreeg een groep van negen studenten een leerwerkplaats voorgeschoteld. De studenten hadden zelf de keuze gemaakt om hun leerwerkplaats op een afdeling bij bewoners met dementie te doorlopen. In De Ark waren medewerkers én bewoners enthousiast: “Het is een blijvende verrijking zijn voor ons woon-zorgcentrum.”