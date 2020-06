Studenten blokken in evenementenhal ‘t Bau-huis Joris Vergauwen

03 juni 2020

12u29 0 Sint-Niklaas Geen evenementen, wel studenten in ‘t Bau-huis. De stad richt er nog tot eind deze maand een studiezaal in voor vijftig studenten.

Studenten kunnen normaal gezien terecht in de bibliotheek aan het Hendrik Heymanplein tijdens de blokperiode. Door de hele reeks veiligheidsrichtlijnen kampt de bib echter met plaatsgebrek. De stad heeft daarom voor evenementenhal ‘t Bau-huis gekozen als alternatieve bloklocatie. Daar zijn vijftig plaatsen voor studenten, in de fuifzaal en in de foyer van ‘t Bau-huis.

Studenten kunnen er vanaf woensdag 3 juni terecht. Voor een paar jongeren was het meteen een ideale uitwijkmogelijkheid. “Ik kan thuis absoluut niet studeren. Er is te veel afleiding. Normaal gezien studeer ik in de bib of bij mijn oma, maar dat gaat allebei niet. Daarom wel ik blij dat ik in ‘t Bau-huis terecht kan”, aldus de 20-jarige vastgoedstudente Lotte. Ook de 22-jarige student Handelswetenschappen Emanuel had woensdag al de weg gevonden naar ‘t Bau-huis met zijn studieboeken. “Voor mij is het thuis ook bijna onmogelijk om geconcentreerd te studeren. Elk halfuur sta ik beneden. Dan is het hier veel beter voor mij.”

Studeren in ‘t Bau-huis kan al zeker tot en met 26 juni, en mogelijk zelfs tot en met 3 juli. Jongeren kunnen er elke dag terecht van 9 tot 17 uur. Aanmelden kan tussen 8.45 en 9.15 uur. De studeerplek sluit tussen 12.30 tot 13.30 uur. Een plaats reserveren, is nodig.