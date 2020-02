Stroompanne zorgt even voor chaos in stations Yannick De Spiegeleir en Hanne Aerts

28 februari 2020

16u27 0 Sint-Niklaas De kortstondige stroompanne van 17 minuten die delen van Oost-Vlaanderen trof, veroorzaakte deze avond chaos in het station van Sint-Niklaas.

Het was voor de reizigers wachten op duidelijkheid. “Treinen rijden niet of met veel vertraging”, getuigt een pendelaar. Infrabel laat intussen weten dat de problemen zijn opgelost. Sommige reizigers moeten wel even geduld oefenen, want de treinen die wel rijden, zitten overvol.