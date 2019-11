Stroompanne nekt Sinterklaasverkoop: Den Azalee verlengt themaverkoop JVS

12 november 2019

15u47 0 Sint-Niklaas Een stroompanne heeft vorige zaterdag de Sinterklaasverkoop in Kringwinkel Den Azalee in de war gestuurd. Daarom verlengt Den Azalee de themaverkoop tot en met komende zaterdag.

Onder de noemer ‘De Sint Kringt’ zette Kringwinkel Den Azalee vorige zaterdag een grote themaverkoop op poten, met heel wat tweedehandsspeelgoed. Een algemene stroompanne in een deel van Sint-Niklaas en in het bijzonder de Heistraat bemoeilijkte zaterdag echter de Sinterklaasverkoop in De Kringwinkel. “Daarom verlengen we voor onze klanten de themaverkoop nog tot en met zaterdag 16 november”, klinkt het.