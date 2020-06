Strengere voorwaarden voor distributiecentrum dat voor buurtoverlast zorgt: “Permanente parkeertoezichter inschakelen” Joris Vergauwen

16 juni 2020

17u55 0 Sint-Niklaas De stad Sint-Niklaas legt het Pharma Distri Center aan de Eigenlostraat extra maatregelen op om de overlast terug te dringen. Om die af te dwingen, wordt de omgevingsvergunning strenger gemaakt met een reeks bijkomende voorwaarden. Zo moet er permanent parkingtoezicht zijn om de toestroom van vrachtwagens in goeie banen te leiden.

De problemen in de Eigenlostraat slepen intussen al een hele tijd aan. Het vrachtverkeer van en naar het Pharma Distri Center veroorzaakt heel wat overlast voor de bewoners van de Eigenlostraat. Vrachtwagens kunnen vaak niet anders dan op straat en op het fietspad parkeren en manoeuvreren. Bovendien zorgen de koelwagens voor heel wat geluidsoverlast.

Eind vorig jaar heeft de stad al gevraagd aan het farmaceutische distributiecentrum om de nodige maatregelen te treffen. Vanuit de buurt kwamen er de laatste tijd echter signalen dat het weinig tot geen verbetering heeft opgeleverd. In het stadhuis is er overleg geweest tussen het stadsbestuur en een delegatie uit de straat. “We hebben overleg gehad om een stand van zaken te bespreken. Volgens de buurtbewoners is er nog altijd sprake van overlast, waar we ons jammer genoeg van bewust zijn. Wij hebben geschetst wat we nu doen om tot afdwingbare verbeteringen te komen”, aldus schepen voor Ruimtelijke Planning Wout De Meester (Groen).

Het Pharma Distri Center heeft wel al maatregelen genomen, maar die volstaan niet. “Zo zijn er ondertussen elektrische circuits voorzien waar vrachtwagens op moeten aansluiten zodat hun motoren uitgeschakeld worden. Daarnaast moeten vrachtwagens op een andere locatie wachten als ze te vroeg zijn. Die maatregelen geven al een hele verbetering, maar dat volstaat duidelijk nog niet”, aldus schepen De Meester. “Ondanks de inspanningen die al geleverd zijn, zijn deze zaken nog niet vastgelegd in de vergunning en kan dit dus ook nog niet afgedwongen worden. Vandaar dat we ook een volgende stap zetten. De stad heeft het verzoek ingediend om de omgevingsvergunning te verstrengen, met een aantal bijkomende voorwaarden.”

Parkingtoezichter

Zo moet Pharma Distri Center permanent parkingtoezicht voorzien door een bevoegde medewerker. Die moet onder meer dieselaangedreven koelaggregregaten van vrachtwagens onmiddellijk aansluiten op het elektrisch circuit. Dat moet gebeuren vooraleer de chauffeur zich aanmeldt bij de administratie. Het is de taak van de parkingtoezichter om daar op te letten. Er moet ook een systeem met tijdsloten aan de los- en laadkades worden ingevoerd, zodat vrachtwagens niet moeten wachten op de parking. En vrachtwagens die zich onverwacht aanmelden, moeten onmiddellijk worden doorverwezen naar een nabijgelegen tijdelijke wachtplaats. Ze mogen niet op het bedrijfsterrein, noch op de openbare weg parkeren, tenzij motor en koelaggregaat worden uitgeschakeld. Over deze voorwaarden loopt momenteel een openbaar onderzoek tot 26 juni.

Daarnaast is er ook een verkeersproblematiek in de Eigenlostraat, onder meer door het vrachtverkeer. “De heraanleg van de Eigenlostraat staat op het programma in 2021 en 2022. Dan krijgt de straat een nieuwe inrichting, waarmee we de veiligheid grondig kunnen verbeteren. Ook de wateroverlast wordt daarmee verbannen”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “We organiseren daarover een infomarkt na de zomer. En wat de toestroom van vrachtwagens betreft: samen met Temse worden er een aantal scenario’s rond circulatie onderzocht.”

Vanuit de buurt, waar ook al een petitie met zo’n honderd handtekeningen werd verzameld, worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. “We zijn blij dat het stadsbestuur ook heel bekommerd is en op zoek gaat naar oplossingen voor problemen die in het verleden zijn gecreëerd”, aldus buurtbewoner Maxime Ceragioli. “En het is niet alleen het Pharma Distri Center dat voor problemen zorgt. Door de ligging van nog een aantal andere bedrijven in deze woonstraat duikt ook daar wel vaker overlast op."