Street artist Smok brengt kleur in grijze stationsbuurt Joris Vergauwen

09 oktober 2020

14u39 0 Sint-Niklaas Nieuwe street art in Sint-Niklaas: aan de grijze Noordlaan, recht tegenover de ingang van het station, heeft kunstenaar Smok een kleurrijke mural gezet. Die kreeg een plaats op een muur van de Da Vinci-school. Een volgend street art project komt er al snel in het Casinopark.

De voorbije week was Bart Boudewijns uit Edegem, als street artist gekend onder de naam ‘Smok’, aan het werk in de Noordlaan. Hij zette er een kleurrijke vogel op een muur van de school, tegenover de ingang van het station. Opnieuw een vogel, een ‘robijnkeelkolibrie’ om precies te zijn, nadat Dzia vorig jaar al uitpakte met een in het oog springende slechtvalk op de hoek van het Hendrik Heymanplein en de Mgr. Stillemansstraat.

Disney

De street artist Smok heeft op heel wat plaatsen in Europa al zijn kunst achtergelaten. Zonder het virus was hij dit jaar ook in de Verenigde Staten aan de slag gegaan. Commerciële opdrachten voor onder meer Disney en Netflix staan ook op zijn cv. En nu mag ook Sint-Niklaas pronken met een werk van zijn hand in het openbaar domein. Het is echter niet het eerste werk van Smok in de Wase hoofdstad. Eerder zorgde hij al voor een gesmaakt ontwerp met een arend op de elektriciteitskast in de Moerlandstraat en zijn muurschildering van een gorilla op de fietswegel richting Belsele.

Op uitnodiging van curator Bart Warnier van Wham Office zakte hij opnieuw af naar Sint-Niklaas, om de muur aan de Noordlaan onder handen te nemen. Dat gebeurde in opdracht van de stad, met steun van de private street art-partners Springvis Foundation en Finanza Waas.

Bombardement van kleuren

“Ik kreeg helemaal carte blanche voor deze muur. Ik vond de omgeving heel rechtlijnig en verouderd van architectuur. Ik wilde iets heel kleurrijk en organisch brengen, zeker ook in contrast met de grauwe en grijze gang van het station. En ik werk graag met dieren. Heel dankbaar. Als je uit het station stapt, word je nu als het ware gebombardeerd door kleuren”, aldus Bart ‘Smok’ Boudewijns.

De Da Vinci-school werkte graag mee. “Het geeft uitstraling aan de school én de omgeving.” Schepen Bart De Bruyne (Groen) benadrukt de impact van street art in het straatbeeld. “Met een publiek-private samenwerking en een budget van 3.400 euro maken we hier met relatief weinig middelen toch een heel mooi verschil. De mural is bovendien zichtbaar van in de trein of op het perron en alle bussen passeren hier.”

Het volgende street art project komt in het Casinopark. Dat was al eerder gepland, maar had nog wat extra voorbereidingstijd nodig. “Bedoeling is om daar binnen de maand te starten, voor alweer een bijzondere mural”, aldus Bart Warnier en schepen De Bruyne.