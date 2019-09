Street artist Dzia kleurt metershoge gevel: “En dit is nog maar het begin” Joris Vergauwen

22 september 2019

18u09 0 Sint-Niklaas De befaamde street artist Dzia heeft een metershoog kunstwerk gezet op een gevel op de hoek van het Hendrik Heymanplein en de Mgr. Stillemansstraat in Sint-Niklaas. Een in het oog springend werk is het, dat de voorbode is van nog meer street art in het stadscentrum. “Dit is nog maar een begin”, klinkt het.

Zijn metershoge kunstwerken zijn onder meer te zien in China, Spanje en Noorwegen, maar nu dus ook in het straatbeeld in Sint-Niklaas. De bekende Antwerpse street artist Dzia ging vorige vrijdag aan de slag op de hoek van het Heymanplein en de Mgr. Stillemansstraat, op een lege zijgevel die de bewoners ter beschikking hadden gesteld. Zondagmiddag legde Dzia de laatste hand aan het werk, met een in het oog springende slechtvalk en een kleurrijk art deco-motief, met als titel ‘Art Falco Peregrinus Deco’. Met een knipoog dus, naar de slechtvalken in de OLV-toren en de voorname plaats die art deco in de Mgr. Stillemansstraat inneemt.

Het kunstwerk is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking tussen jongerencollectief Ant’Woord en creatief bureau Wham Office, dat eerder ook de artistieke aankleding van de elektriciteitskasten in Sint-Niklaas mogelijk maakte. “Er zijn in Sint-Niklaas heel wat ‘verloren’ gevels, die saai en grijs zijn. Hiermee brengen we niet alleen kleur in het straatbeeld, maar meteen ook met kunst van een hoog niveau”, aldus Bart Warnier van Wham Office en Charlotte Van Cleemput van Ant’Woord.

Tweede gevel

Vorig jaar ‘doneerden’ een 30-tal inwoners hun gevel aan de kunst, na een oproep van Ant’Woord om private gevels ter beschikking te stellen. “We gaan in oktober verder met dit kunstproject. Een groep van zes jongeren zal coaching krijgen van Dzia. Samen zullen ze een tweede gevel aanpakken in het stadscentrum.” Welke gevel dat wordt, is nog niet duidelijk. Eén van de mogelijkheden is de gevel op de hoek van het Jef Burmpark en de Nieuwstraat.

“Drempelloze kunstgalerie”

Want dat er meer street art in het straatbeeld mag komen, naar het voorbeeld van heel wat bruisende en artistieke Europese steden, is duidelijk. “Dit is nog maar een begin”, stelt schepen voor Gebouwen Bart De Bruyne (Groen). “De komende jaren gaan we meer inzetten op street art. Het geeft kleur aan onze stad. En op deze manier kun je een straat zien als de meest drempelloze kunstgalerie.”

Deze eerste ‘mural’ en het jongerentraject van oktober kost in totaal 6.191 euro, wat de stad en partners FinanzaWaas en de nieuwe Springvis Foundation mogelijk maken.