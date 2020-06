Street art op basketbalplein: Ann Wauters gooit eerste balletje op kleurrijk veld Joris Vergauwen

20 juni 2020

16u32 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Sint-Niklaas Het basketbalveld aan het Jan Breydelplein in Sint-Niklaas heeft een bijzondere kleurinjectie gekregen. Street artist Lindert Steegen toverde het 420 m² grijze asfalt om tot een kleurrijk spektakel, het derde ‘hypecourt’ in ons land. Onze nationale baskettrots Ann Wauters gooide zaterdagmiddag het eerste balletje op het vernieuwde plein, waar ze zelf in haar jeugd heel veel uren heeft doorgebracht.

Geweldig wat een beetje kleur kan doen met een pleintje. Voor het Jan Breydelplein betekent het een heuse metamorfose, zeker in contrast met de overkant van de Slachthuisstraat, waar de grijze gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs staan.

En daarmee heeft Sint-Niklaas nu ook een ‘hypecourt’, na Aalst en Diest in eigen land en na wereldsteden als Parijs en New York. Het is het werk van de jonge Limburgse street artist Lindert Steegen (23), die de voorbije weken aan de slag was op het pleintje. Samen met een aantal vrijwilligers liet hij 175 liter verf op het plein los. “Het was echt geweldig om dit te doen. Een horizontaal werk had ik nog nooit eerder gedaan, ik doe normaal altijd murals. Dit was een heel speciale opdracht, maar ik ben superenthousiast over het resultaat.” De kleurvakken volgen de speellijnen van het basketcourt, maar het is ook een knipoog naar de art deco-geschiedenis van Sint-Niklaas. Die knipoog komt ook terug in het opvallende werk van Dzia op de hoek van het Hendrik Heymanplein en de Mgr. Stillemansstraat. En zo kreeg Sint-Niklaas er op korte tijd al heel wat street art bij, dankzij de samenwerking tussen de stad en Wham Office van Bart Warnier. Er is nog veel op komst, maar er is intussen ook al heel wat street art te zien. Nog voor de zomer komt er een ‘street art map’ uit, met een kaart en een route langs beschilderde elektriciteitskasten, murals en het nieuwe hypecourt in Sint-Niklaas.

“Heel veel uren doorgebracht hier”

Zaterdagmiddag kreeg Belgian Cat Ann Wauters de eer om het kleurrijke basketbalplein te openen. En dat is niet toevallig. “Ik woonde vroeger in Sint-Gillis-Waas, maar ik ben in Sint-Niklaas gestart met basketten, bij de Condors. We trainden in de gebouwen van het KTA aan de Slachthuisstraat. In de zomer kwamen we hier samen op dit pleintje om te basketten. Ik heb hier dus héél veel uren doorgebracht. De omgeving is vandaag bijna niet meer te herkennen. Het slachthuis is hier weg, net als die geur. (lacht) En het grijze en troosteloze is er niet meer. Ik voel een heropleving van deze buurt. Het is leuk om hier nog eens terug te zijn, zeker voor deze gelegenheid. Het is een heel bijzonder pleintje geworden, héél uitnodigend.”

Ook voor de buurt is het een heel fijn initiatief. “We zijn echt heel blij met deze verfraaiing van onze wijk”, zegt Dirk Van Steelant. “Laten we hopen dat dit het nieuwe normaal wordt. En laat dit voor de Stationsomgeving-Noord ook het begin zijn van een fantastisch stadsvernieuwingsproject. Dit dwingt respect af.”