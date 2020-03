Straks zomer in eigen land: vernieuwingen op recreatiedomein De Ster Joris Vergauwen

20 maart 2020

19u35 0 Sint-Niklaas Zoals het er nu naar uitziet, zullen we met velen de zomervakantie in eigen land doorbrengen. Op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas wordt er hard gewerkt aan een aantal nieuwigheden. Zo komt er een nieuw 50 meterbad en een nieuwe aanlegsteiger. Zelfs voor het treintje op rust is er een nieuwe bestemming gevonden.

Sinds vrijdag baadt het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas in stilte. Tot donderdagmiddag was het nog mogelijk om te wandelen of te joggen op De Ster, maar de federale overheid besliste die middag om alle recreatiedomeinen in het land met onmiddellijke ingang te sluiten, al zeker tot en met 5 april. Eerder deze week waren de speeltuin en de kinderboerderij al afgesloten voor het publiek.

Dat betekent niet dat er geen beweging is op het recreatiedomein. Medewerkers van De Ster blijven er aan de slag om het zomerseizoen voor te bereiden. En dat zou wel eens drukker dan anders kunnen worden. Deze week zei viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) het onomwonden: ook in de zomer kunnen buitenlandse reizen nog in het gedrang komen door het coronavirus. “Ik zou kiezen voor een vakantie in eigen land. Al was het maar om de horeca te ondersteunen. Naar zee kan ook, als we voldoende afstand houden van elkaar.” Of daguitstapjes naar een recreatiedomein in de buurt dus, als alternatief.

50 meterbad

De Ster zal komende zomer alvast met een paar nieuwigheden kunnen uitpakken. Zo is op dit moment de aanleg van een nieuw 50 meterbad bezig, aan de andere kant van het domein, ter hoogte van het voetbalterrein aan de Lange Rekstraat. Decennialang lag het 50 meterbad aan de kant van taverne De Brokkelinck, maar de voorbije twee zomers palmde ‘Aquapark Jump’ er de ruimte in. Baantjes trekken, was er niet meer mogelijk, door de komst van het grote, drijvende springkasteel. Naast dat nieuwe 50 meterbad wordt een nieuwe aanlegsteiger gebouwd voor de zeilboten. Op die plek gaat De Ster dus alles rond watersport concentreren.

En nog een leuke eyecatcher, zeker voor kinderen, bevindt zich in de kinderboerderij. Daar heeft het treintje dat op pensioen is gegaan een laatste rustplaats gekregen. In de middelste wagen wordt een mooie plek ingericht voor vogels. In de locomotief en de laatste wagon zullen kinderen mogen spelen en zal er een fijn plekje worden ingericht om foto’s te maken.

Voor De Ster zitten er de komende jaren nog heel wat investeringen in de pijplijn. Zo komt er nog een nieuw inkomgebouw aan de Lange Rekstraat, met onder meer een sporthal en een cafetaria. Ook de beachbar wordt volledig vernieuwd. Dat gebeurt echter stap voor stap de komende jaren. Ook op De Ster zullen ze al blij zijn dat het voor iedereen straks gewoon een onbezorgde, mooie zomer kan worden.