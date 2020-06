Straks weer zwemmen in recreatiedomein De Ster Joris Vergauwen

09 juni 2020

10u52 0 Sint-Niklaas De zwemzone van recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas gaat binnenkort open, meldt de provincie.

De provincie gaat stap voor stap naar een volledige opening van het recreatiedomein. “Bedoeling is om op 1 juli zoveel als mogelijk een normale werking te hebben, binnen de beperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad”, laat de provincie weten.

De speeltuin op het recreatiedomein was al geopend. Vanaf deze week wordt het aanbod aan activiteiten verder uitgebreid. Activiteiten zoals petanque en openluchtfitness zijn toegelaten. Zwemmen komt er ook aan, al is het nog niet duidelijk wanneer het precies wordt toegelaten. “We bereiden ons voor om de zwemzone in open water binnenkort te openen.” De nieuwe cafetaria op De Ster verwelkomt deze week ook de eerste klanten.

De provincie vraagt bezoekers om de algemene richtlijnen goed te blijven opvolgen. Zo is het niet toegelaten om met meer dan tien mensen samen te komen, ook op De Ster. “Als iedereen de richtlijnen goed opvolgt, kan het uitbreide aanbod de komende zomermaanden behouden blijven. Veel mensen zullen deze zomer hun vakantie dichter bij huis of zelfs in hun eigen achtertuin doorbrengen”, aldus gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Annemie Charlier (N-VA). “Daarom zijn we blij dat we nu opnieuw een brede waaier aan recreatieve activiteiten over heel Oost-Vlaanderen kunnen aanbieden.”