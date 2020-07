Straattheater brengt hele zomer lang wat meer animo in de binnenstad Kristof Pieters

18u28 0 Sint-Niklaas De stad brengt deze zomer wat animo met straattheateracts in het stadscentrum tijdens de weekends van juli en augustus. Onder meer op de Houtbriel, de Grote Markt, het Apostelplein en de Stationsstraat zijn er vanaf komend weekend telkens 5 acts per dag. Het straattheater kan veilig plaatsvinden binnen verscherpte coronamaatregelen.

Op vrijdagavond is er straattheater op de Grote Markt, het Apostelplein en de Houtbriel, telkens van 20 tot 23 uur. Op zaterdagnamiddag zijn er acts op de Grote Markt, het Apostelplein, de Houtbriel, de Stationsstraat en het Stationsplein, telkens van 14 tot 18 uur.

Op het programma staan verschillende nationale en internationale artiesten met steltenacts, mobiele muzikale acts en performances. De artiesten werken steeds met respect voor social distance en de geldende coronamaatregelen. Zo trekken ze bijvoorbeeld geen publiek rond zich aan.

Op zondag 2 augustus is er een Winkelzondag in de Stationsstraat en stellen de marktkramers op de Grote Markt een Koopjesmarkt op. Deze feestelijke middag wordt eveneens opgeluisterd door verschillende straattheateracts. Ook in augustus is er elke vrijdagavond en zaterdagnamiddag animatie in de binnenstad. Het programma wordt momenteel nog verder samengesteld.