Straatschilderingen in Sacramentstraat: “Sint-Nicolaasplein aantrekkelijker maken” JVS

12 juni 2019

08u00 0 Sint-Niklaas De stad plant in aanloop naar de zomer een reeks ingrepen om het Sint-Nicolaasplein aantrekkelijker te maken. Een eerste ingreep is er alvast in de Sacramentstraat, waar blauwe straatschilderingen zijn aangebracht.

“Het Sint-Nicolaasplein is altijd al een ‘hot spot’ geweest in de stad. Ruim 800 jaar geleden begon hier zelfs het verhaal van Sint-Niklaas. Vandaag is het nog altijd een trefpunt voor jong en oud. Maar we willen het plein aantrekkelijker maken”, stelt schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld).

Zo komt er tegen 21 juni een permanente dansvloer met sfeerverlichting, die het plein de hele zomer letterlijk in de spotlights zal zetten. “En in het donkere deel van de Sacramentstraat brengen we een kleurrijk canvas aan, met blauwe straatschilderingen. Voor bezoekers en horeca-uitbaters mag het wat meer zijn. We willen er een ideale setting creëren voor een gezellige, zomerse terrasjesavond. Tegen volgende week moeten de straatschilderingen al afgewerkt zijn. Tegen de start van de zomervakantie zullen ook de andere ingrepen op het plein gebeurd zijn.”