Straatartiesten in stadskern op koopzondag Joris Vergauwen

28 juni 2020

11u38 8 Sint-Niklaas Vandaag komen een hele reeks straatartiesten naar de stadskern. Het is een koopzondag en dus zijn heel wat winkels in de stadskern open.

De straatartiesten komen van 13 tot 17 uur naar de stadskern, om in de Stationsstraat en langs de terrassen van de horeca voor animo te zorgen. De stad ging hiervoor in zee met Frank Poelvoorde van Gevleugelde Stad, het jaarlijkse promotiefestival voor straattheater in Ieper. Ook voor de straattheaterwereld betekent dit veel, want ook deze artiesten hebben drie stille maanden beleefd. Acht mobiele straattheateracts zijn zondagmiddag van de partij.

De winkels in de stadskern zijn zondag open van 13 tot 18 uur. “De solden zijn dan wel uitgesteld tot augustus, maar de handelaars uit de stadskern openen graag hun deuren voor de zomershopping. Het hele weekend zijn er ook dubbele Oh-punten te verdienen”, klinkt het.