Stormloop op uitverkoop Brantano: “Bijna vier uur aanschuiven” Yannick De Spiegeleir

22 augustus 2020

14u29 9 Sint-Niklaas Net als elders in Vlaanderen brengt ook de uitverkoop van het Brantano-filiaal in Sint-Niklaas aan de Puitvoetstraat een massa koopjesjagers op de been. “Wij hebben vier kinderen thuis. Als je alles kan aankopen aan een kwart van de prijs loont het om enkele uren aan te schuiven.”



Aan het woord is Rudy, vader van een groot gezin. Hij komt even poolshoogte nemen aan de ingang van de vestiging van de failliete schoenen- en kledingketen. “Mijn vrouw staat hier om de hoek. Om 16.15 uur mag er niemand meer binnen. Het wordt dus spannend, maar we kopen hier altijd schoenen voor onze vier kinderen. Spijtig wel voor de mensen van de winkel dat het verhaal stopt. Voor mijn veiligheid vrees ik niet. Iedereen in de rij heeft een mondmasker op.”

Even verderop staan Patricia en Marc uit Sint-Niklaas en Danny en Manuela uit Steendorp vooraan in de rij. “We zijn hier al van 9 uur, een uur voor de winkel zou openen, stonden we hier al, maar toch staan we al vier uur aan te schuiven. Het probleem is dat er niet wordt nagekeken hoe lang de mensen binnen blijven. Daardoor moeten we bijzonder lang wachten. De politie is hier ook langs geweest om te zeggen dat ze de winkel onherroepelijk sluiten als we onvoldoende afstand houden.”

Een andere vrouw wandelt met vier gevulde winkelzakken in elk hand naar buiten. Ze staat liever niet met haar naam in de krant. “Ik heb een groot gezin en deze korting kon ik niet laten liggen. Gelukkig was ik hier al iets voor negen uur.” Ook in het Brantano-filiaal in Beveren vindt er zaterdag een uitverkoop plaats, het winkelpand aan de Zelebaan in Lokeren blijft gesloten.

