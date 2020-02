Storm en Ciara zitten samen in een klas: “We hebben het al mogen horen de voorbije dagen!” Joris Vergauwen

10 februari 2020

12u18 24 Sint-Niklaas Storm en Ciara, het zijn ongetwijfeld de meest gehoorde woorden de voorbije dagen. In een klas in de school Portus Berkenboom in Sint-Niklaas zitten ze echter gezellig bij elkaar: Storm en Ciara. De twee 17-jarigen hebben het de voorbije week al mogen horen, en de storm van grappen en grollen zal er nog niet meteen gaan liggen.

Storm en Ciara, en dan nog in één klas verenigd. In de school Portus Berkenboom zorgt het voor een leuke toevalstreffer. De grapjes bij de doortocht van storm Ciara zijn er dan ook niet van de lucht. In het zesde jaar Architecturale Vorming is het vandaag lachen geblazen, met klasgenoten Storm en Ciara in een hoofdrol.

“Al een week word ik aangesproken over de storm die mijn naam draagt. Al een hele week!”, lacht Ciara Van Looy uit Haasdonk. “En ik ben het ook wel al gewoon”, vult Storm Tuyls uit Kruibeke aan. “Van zodra de wind wat harder gaat waaien, krijg ik berichten met ‘Storm op komst’. Als we naar het strand gaan, wordt dat ‘Storm op zee!’. En van ‘Storm in een glas water’ tot ‘Het loopt daar storm’, ik ken ze allemaal!”

“Wel schattig”

De storm die zondag en maandag over ons land raasde, draagt hun beide namen. Voortaan zijn Storm en Ciara onlosmakelijk met elkaar verbonden door die gevreesde storm van 9 en 10 februari 2020. Voor ons land was het ook meteen de eerste storm met een naam. “Het is wel grappig natuurlijk. En het is inderdaad een mooie connectie voor ons. Het is wel schattig”, vinden ze zelf. Storm zelf had het eerst nog niet door. “Pas zaterdag vernam ik dat de storm de naam Ciara had gekregen. En uiteraard zit Ciara in mijn klas. Ik vond dat leuk, maar ook niet zo’n ‘big deal’. Voor onze omgeving is dat toch iets anders. Zij vinden het blijkbaar wel héél leuk.”

Ook maandag verwachten Storm en Ciara zich nog aan een reeks grapjes. “Dat kan moeilijk anders. Het zal pas minderen als de wind gaat liggen.” Al hebben ze allebei de voorbije dagen al een hele reeks berichten ontvangen. “Ik heb er inderdaad al veel gekregen. ‘Hou het rustig dit weekend’, dat sturen mensen mij dan”, lacht Ciara. Ook Storm kan daarover meespreken. “Ik krijg bijvoorbeeld berichten zoals ‘Merci om mijn pet te laten wegvliegen’. Dat nemen we er dan maar bij hé.”

En toegegeven, Storm en Ciara hadden zondag zelf schrik van de storm Ciara. “Wat we hebben gedaan? Voor school gewerkt. Een hele dag zijn we binnen gebleven.”

Voor Ciara was het de eerste en allicht ook laatste storm. Voor Storm begint het pas, als voortaan elke stevige storm een naam krijgt. “Ik kijk al uit naar de volgende storm”, zegt hij sarcastisch. Of hij dan opnieuw een connectie krijgt met iemand van de klas, valt nog af te wachten. Daarvoor zijn er nog tien kansen. Dat het iemand van zijn gezin wordt, lijkt minder waarschijnlijk. “Mijn broers en zus heten Indy, Keanu en Zowie. Mijn ouders hebben nu eenmaal gekozen voor opmerkelijke namen. Dat ze mij Storm hebben genoemd, daar ben ik hen op een stormachtige dag als vandaag extra dankbaar voor", knipoogt Storm.