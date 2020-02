Storm Ciara raast door Waasland, vrouw gewond door omvallende boom Kristof Pieters

09 februari 2020

13u52 382 Waasland De storm Ciara raast momenteel over het Waasland en de brandweer kreeg al verschillende meldingen voor schade binnen. Op de Krijgsbaan in Temse werd een bushokje in een voortuin geblazen. Aan het Moleken in Sint-Niklaas moest het klimteam van de brandweer ter plaatse komen om loshangende schaliën te verwijderen die door een glazen koepel dreigden te vallen. In Waasmunster viel in de late middag ook een eerste gewonde. Een vrouw kwam onder een omvallende boom terecht.

Dit artikel wordt regelmatig geüpdatet.

Rond 15 uur waren er al 40 oproepen binnengekomen bij de Hulpverleningszone Waasland. De zone vraagt het nummer 112 vrij te houden vrij voor dringende en levensbedreigende oproepen. Wie schade heeft opgelopen door de storm, kan de webloketten gebruiken om het te melden.

In Waasmunster viel zondagmiddag een eerste gewonde door het stormweer. Een vrouw kwam onder een omvallende boom te zitten. De boom viel om net op het moment dat het slachtoffer in haar wagen wou stappen op de oprit van een woning. De boom kwam grotendeels op de auto terecht maar de vrouw werd niettemin flink geraakt. De ziekenwagen vroeg de brandweer in bijstand om de boom te verzagen zodat ze het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen konden toedienen. Ze werd vervolgens met een zware hoofdwonde en verschillende breuken afgevoerd naar het ziekenhuis.

Nog in Waasmunster werd eerder op de middag in de Acacialaan een boom ontworteld na een flinke windstoot. De brandweer ruimde deze op. In de Pelkemstraat kwamen een aantal kleine bomen over de rijbaan te liggen. Eéntje bleef in de elektriciteitskabels hangen.

Op de Krijgsbaan in Temse waaide een bushokje weg tot in de voortuin van een woning. “We werden opgeschrikt door een harde klap”, getuigt bewoonster Hilde Rombaut. “Gelukkig stond er niemand op de bus te wachten. Omdat er aan de overkant een braakliggend stuk grond ligt, heeft de wind hier vrij spel. Van het bushokje blijft niks over. De brandweer was heel snel ter plaatse, zij hebben het glas opgeruimd van het fietspad en de restanten van het bushokje worden later weggehaald.” Nog in Temse kwam in de Pastoor Boelstraat het reclamebord van de Crelan bank los. De brandweer verwijderde het bord.

Bar Coupé moet deuren sluiten

Aan de Wilfordkaai moest Bar Coupé deze middag de deuren sluiten nadat enkele grote glazen terraspanelen sneuvelden. Dit gebeurde uitgerekend in het openingsweekend van het pop-up restaurant. “We hebben iedereen die een tafeltje heeft gereserveerd afgebeld”, zegt zaakvoerder Maarten Mertens. “De veiligheid van onze klanten krijgt natuurlijk prioriteit.” De brandweer kwam ter plaatse om de overblijvende terraspanelen te stutten. Familieleden van de uitbaters schoten ter hulp om de rest van het terrasmeubilair in veiligheid te brengen.

Ook in Beveren hebben de hulpdiensten de handen vol. In deelgemeente Haasdonk werd de brandweer al zondagochtend opgeroepen voor een tussenkomst bij basisschool De Zeppelin. Door de stormwind waren zonnepanelen losgekomen op het dak van de kleuterafdeling. In de Gaverlandstraat in Melsele kwam in de late namiddag een stuk van de buitengevel van een klein appartementsgebouw naar beneden. Er vielen gelukkig geen gewonden.

In de Kemelstraat in Stekene kwam een boom op elektriciteitskabels terecht. In de Sint-Jansteenstraat helde een boom van een 16-tal meter over de rijbaan.

In Sint-Gillis-Waas is er zware schade in de Stationsstraat. Daar kwam een stuk van een buitengevel van een appartementsblok naar beneden. Verschillende geparkeerde wagens werden onder de brokstukken bedolven. De straat blijft tot aan het postkantoor afgesloten tot maandagmorgen. Ook de Polderstraat in Meerdonk is volledig afgesloten door een elektriciteitspaal die beschadigd is.

De brandweer moest ook tussenkomen in de Kemphoekstraat bij Meubelen Verberckmoes waar een publiciteitsdoek los werd gerukt. Het metersgrote doek dreigde op de E34 te vliegen.

In Sint-Niklaas moest het klimteam van de brandweer uitrukken. Aan het Moleken waren schaliën losgekomen van de gevel een woning. Die dreigden door een glazen koepel te vallen. Het RED-team werd ingezet om de loshangende delen te verwijderen.

In de Eikenlaan in Belsele kwam een elektriciteitskabel los van een woning door een rukwind. De kabel hing laag over de straat. De Eikenlaan was 1 uur afgesloten voor het verkeer. De brandweer van Sint-Niklaas huurde voor de aangekondigde storm 2 extra hoogtewerkers.

Op het Wijnveld in Sinaai moest de brandweer zondagmiddag op verschillende adressen dakpannen terug op hun plaats leggen en dakgoten controleren. Naarmate de stormwind toeneemt, wordt het echter steeds gevaarlijker voor de hulpdiensten. De brandweer kan op dit moment geen gewone ladders meer gebruiken door de hevige wind. Enkel met hoogtewerkers en ladderwagens is het nog veilig.

In Kruibeke is niet alleen het kasteelpark Wissekerke en de Dreef in Bazel afgesloten maar ook de luchtdraaghal op de sportsite De Dulpop is preventief gesloten voor gebruikers. De Waterbus heeft in de late middag ook beslist om alle vaarten op te schorten. Door het stormweer in combinatie met hoogwater op de Schelde, zal wellicht het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in werking treden. Daarom zijn de Polders van Kruibeke tot nader bericht voor iedereen afgesloten. De brandweerpost Kruibeke kreeg intussen ook al verschillende meldingen binnen voor stormschade. Zo moest in de Kruibekestraat een loshangende banner worden verwijderd. Ook zijn er op verschillende plaatsen al bomen omgevallen.