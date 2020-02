Stomdronken caféganger belandt in de cel Kristof Pieters

02 februari 2020

13u26 0 Sint-Niklaas De politie moest zaterdagochtend om 3.15 uur een dronken bezoeker van café Brass Monkey oppakken. De man had een fles sterke drank proberen stelen.

Ter plaatse bleek de cafébezoeker stomdronken te zijn. Hij werd daarom meegenomen en opgesloten. Hij bleek nadien ook geen verblijfplaats te hebben in ons land en werd daarom ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Eerder op de avond was er ook al een dronken persoon opgesloten. Die liep over de Houtbriel met zijn rits open en had zichzelf beplast.