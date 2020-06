Stilte in evenementenhal: vierhonderd College-leerlingen leggen drie dagen lang examens af in ‘t Bau-huis Joris Vergauwen

22 juni 2020

10u17 0 Sint-Niklaas Evenementenhal ‘t Bau-huis wordt drie dagen lang ingenomen door het College, dat er de examens organiseert voor zo’n vierhonderd leerlingen van het derde tot zesde middelbaar.

Het is een hele organisatie voor het College, om de examens buiten de school te organiseren. In een evenementenhal als ‘t Bau-huis is evenwel alle nodige ruimte om zowat vierhonderd jongeren volgens de geldende richtlijnen alsnog een aantal examens te kunnen laten afleggen. Al in april legde de school ‘t Bau-huis vast voor deze driedaagse examenperiode.

Nog tot woensdag heerst er dus absolute stilte in de evenementenhal tijdens de voormiddag. De drie zalen worden er volledig benut. De ruimtes zijn onderverdeeld in kleurzones. Elke leerling kreeg een plannetje met zijn of haar kleurzone en een banknummer en wist dus precies waar plaats te nemen maandagochtend om 8.30 uur. Drie dagen zullen de leerlingen op diezelfde plaats en stoel hun examens afleggen. Na elke examendag worden de banken en stoelen grondig ontsmet.

In het College leggen deze week nog 500 leerlingen examens af. Vierhonderd jongeren van het derde tot en met het zesde middelbaar doen dat dus in ‘t Bau-huis, honderd jongeren van het tweede jaar krijgen hun examens voorgeschoteld in de feestzaal van de school. Het aantal examens is evenwel beperkt. “Normaal gezien leggen de leerlingen tussen de acht en twaalf examens af. We beperken het nu tot maximaal vier examens. Het gaat om tien procent van het normale volume, maar voor elke leerling is het wel een individueel examentraject”, legt algemeen directeur Bernard Jadoul uit. “De ene leerling zal bijvoorbeeld examens Latijn en Grieks afleggen, terwijl een andere leerling uit dezelfde klas Frans en Biologie krijgt voorgeschoteld, op basis van de individuele noden.”