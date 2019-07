Stelende poets- en huishoudhulp krijgt 10 maanden cel Bart Boterman

04 juli 2019

15u10 0 Sint-Niklaas Een vrouw uit Sint-Niklaas is tot 10 maanden celstraf en 600 euro boete veroordeeld omdat ze 6.000 euro stal van een echtpaar uit Kortrijk, bij wie ze fulltime poets- en huishoudhulp was. Volgens het onderzoek ontvreemdde ze twee bankkaarten en schreef ze geld in schijven over naar eigen rekeningen. De vrouw ontkende en stelde op het proces dat haar bazin het geld overschreef om haar in het zwart te betalen, terwijl haar man daar niets van afwist. Maar dat geloofde de rechter kennelijk niet.

De speurders brachten aan het licht dat tachtig procent van de online overschrijvingen via het IP-adres van de poetsvrouw gebeurde. Toch bleef beklaagde Hajan T. halsstarrig ontkennen. In een eerste verhoor verklaarde de vrouw dat ze het geld kreeg van haar bazin om voor haar kindjes te zorgen. Daarna zei ze dat ze een lening was aangegaan bij haar bazin. Bij een ander verhoor liet de vrouw noteren dat haar bazin schulden had bij haar en ze dat eindelijk had terugbetaald. Op de rechtbank in Veurne, bevoegd voor informaticafraude en dus ook diefstal via bankkaarten, werd die verklaring nogmaals gewijzigd. Dit keer stelde Hajan T. dat ze naast 15 uren dienstencheques telkens in het zwart werd betaald met overschrijvingen. Ze zei dat de vrouw des huizes het geld overschreef, maar dat niet aan haar man wilde vertellen.

Maar geloofwaardig leek dat niet, aangezien er bij de overschrijvingen telkens mededelingen zoals namen van nutsmaatschappijen werden geplaatst om geen argwaan te wekken. Maar de namen waren verkeerd geschreven. De vrouw van Iraakse afkomst beheerst de Nederlandse taal namelijk niet perfect. Ze weigerde een schrijftest bij de speurders. Hoe ze echter aan de pincodes kwam, is nooit duidelijk geworden. De rechter bevond haar schuldig. Ze moet ook de 6.000 euro terugbetalen aan het gezin en nog eens 200 euro morele schadevergoeding.