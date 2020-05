Stedelijke musea zetten de deuren opnieuw open Joris Vergauwen

28 mei 2020

23u39 0 Sint-Niklaas Ook het SteM Zwijgershoek, het Mercatormuseum en de Salons in Sint-Niklaas zijn opnieuw opgestart.

In de drie musea zijn alleen individuele bezoekers, gezinnen en kleine familie- of vriendengroepen toegelaten. Voor scholen of grotere groepen kan een museumbezoek nog niet. Er staan ook nog geen activiteiten zoals lezingen of rondleidingen op het programma.

In de eerste week, van dinsdag tot zondag, kwamen er een vijftigtal museumbezoekers naar één van de drie musea. Veertig procent van de bezoekers kwam op zondag 24 mei, 30 procent beschikte over de MuseumPASS. “In vergelijking met het Hemelvaartweekend van 2019 was het verloop van het individueel bezoek normaal”, aldus museumconservator Ward Bohé. “Alles verliep heel goed. Mensen respecteerden heel gedisciplineerd de richtlijnen, zoals de verplicht te volgen museumroute.”

Richtlijnen

Vooraf je bezoek reserveren, is verplicht. Dat kan via de museumwebsite of via een e-mail naar reservatiemusea@sint-niklaas.be.

Bezoekers krijgen twee uur de tijd om het museum te ontdekken. “Per blok van twee uren laten we in het SteM Zwijgershoek 100 bezoekers toe, in het Mercatormuseum 45 en in de Salons 40. Afstand houden, is de boodschap, maar vormt geen probleem. De drie sites samen hebben een tentoonstellingsoppervlakte van maar liefst 3.452 m². Zitkubussen als rustpunt staan minstens 1,5 meter uit elkaar.”

