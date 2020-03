Stedelijke kinderopvang in paasvakantie geannuleerd: “Alleen ouders in cruciale beroepsgroepen kunnen kinderen inschrijven” Joris Vergauwen

24 maart 2020

13u00 0 Sint-Niklaas De buitenschoolse groepsopvang in Sint-Niklaas wordt tijdens de paasvakantie gereserveerd voor kinderen van mensen die tewerkgesteld zijn in cruciale beroepsgroepen en voor kinderen in kwetsbare gezinssituaties. Alle intussen geregistreerde inschrijvingen worden geannuleerd, zonder kosten voor de ouders. De stad vraagt ouders die daarvoor in aanmerking komen om hun kinderen in te schrijven.

De stad gaat de kinderopvang in de paasvakantie volledig reorganiseren. Het gaat om de buitenschoolse groepsopvang van 7 tot 19 uur voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Die wordt georganiseerd op vier locaties: Gavertje Vier in Belsele, het buurthuis in Sinaai, De Droomballon in Nieuwkerken en ’t Mispeltje in Sint-Niklaas. De totale capaciteit is 210 kinderen. Via de website van ‘Vakantie op maat’ konden ouders zich inschrijven voor die kinderopvang.

Het Sint-Niklase schepencollege heeft nu beslist om alle reserveringen voor die kinderopvang te annuleren. “Door de coronacrisis willen we de opvang uitsluitend voorbehouden aan kinderen van mensen die tewerkgesteld zijn in cruciale beroepsgroepen, onder meer zorg en veiligheid, en aan kinderen in kwetsbare gezinssituaties. Daarom worden alle reeds geregistreerde inschrijvingen geannuleerd, zonder kosten voor de ouders.”

Ouders die daarvoor in aanmerking komen, wordt gevraagd om hun kinderen in te schrijven. Zij krijgen van de dienst buitenschoolse groepsopvang een inschrijvingsformulier.

Info bij de stedelijke buitenschoolse groepsopvang op 03/778.36.30