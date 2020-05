Stadspersoneel maakt 32.600 enveloppen met mondmaskers klaar voor huis-aan-huisbedeling Joris Vergauwen

28 mei 2020

Sint-Niklaas Vanaf vrijdag worden in Sint-Niklaas de gratis mondmaskers voor de inwoners verdeeld. Het is een heel werkje om enkele tienduizenden enveloppen te vullen en pakketjes per adres samen te stellen.

De gratis mondmaskers vallen vrijdag en zaterdag in de brievenbussen bij de inwoners van Sint-Niklaas. Een dagje vroeger dan gepland start die grootschalige huis-aan-huisbedeling. Dat gebeurt met de hulp van vele vrijwilligers. Wellicht zullen zondag de laatste mondmaskers in de bussen vallen.

De voorbije dagen hebben tientallen stadspersoneelsleden van heel wat verschillende diensten samengewerkt om die verdeling mogelijk te maken. “Het gaat in totaal om 32.600 enveloppen. Die maken we klaar in pakketjes per adres.”

Om dit karwei tot een goed einde te brengen, vroeg de stad om solidariteit bij het stadspersoneel. Nog heel wat stadsmedewerkers zijn nog niet opnieuw aan de slag. “We vinden het maar logisch dat we onze werkgever bijstaan. Velen van ons hebben vele weken thuis gezeten, of zijn nog steeds niet aan het werk, terwijl we gewoon worden doorbetaald. We zijn nu uitdrukkelijk gevraagd om te komen helpen, en dan doe je dat.”