Stadspark en museumpark blijven zondag dicht tot 17 uur Joris Vergauwen

23 februari 2020

13u17 0 Sint-Niklaas Het stadsbestuur sluit zondag het stadspark en het museumpark door het stormweer.

Het KMI voorspelt zondag opnieuw felle rukwinden, tot 100 km per uur. Uit voorzorg sluit de stad daarom het stadspark en het museumpark in de Zamanstraat. Beide parken blijven dicht tot 17 uur. Het Walburgkasteel blijft wel bereikbaar via de Walburgstraat.

De stad raadt inwoners aan om ook andere bossen en parken tijdens het stormachtig weer te mijden.