Stadsdiensten gesloten op donderdag 15 augustus JVS

13 augustus 2019

18u01 0 Sint-Niklaas Komende donderdag 15 augustus is een feestdag. Heel wat stadsdiensten in Sint-Niklaas zijn dan gesloten.

Donderdag is het OLV Hemelvaart en dat is een feestdag. Heel wat diensten van stad en OCMW in Sint-Niklaas zijn dan gesloten. Het gaat om het stadhuis en de deelgemeentehuizen, het welzijnshuis, de bibliotheek en de filialen, het Huis van het Kind en het zwembad.

Het toeristisch infokantoor op de Grote Markt is donderdag wél geopend. De donderdagse markt vindt ook gewoon plaats. Alle stads- en OCMW-diensten zijn vrijdag 16 augustus weer open.