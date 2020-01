Stadsdelegatie naar ballonmeeting in Château-d’Oex JVS

16 januari 2020

08u50 0 Sint-Niklaas Eind deze maand vindt in het Zwitserse Château-d’Oex het 42ste ‘International Hot Air Balloon Festival’ plaats. Ballonstad Sint-Niklaas vaardigt een delegatie af.

Sint-Niklaas heeft een zogenaamde ‘ballonverzustering’ met Château-d’Oex, net als met Bristol (Engeland) en Romorantin (Frankrijk). De ballons van de vier ballonpartners zijn steevast van de partij op elkaars ballonmeetings. In Château-d’Oex vindt de ballonmeeting plaats van vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari. Namens het Sint-Niklase stadsbestuur zullen deze keer burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en schepenen Ine Somers (Open Vld), Carl Hanssens (N-VA) en Filip Baeyens (N-VA) van de partij zijn.

Tijdens de ballonmeeting in Château-d’Oex stijgen er gedurende drie dagen een zestigtal ballons op, in het uniek decor van de besneeuwde Zwitserse Alpen. Het was ook in Château-d’Oex dat de nieuwe stadsballon van Sint-Niklaas een eerste buitenlandse vlucht maakte, in januari 2017.