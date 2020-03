Stadhuis en welzijnshuis blijven open. Wekelijkse markt gaat nog door. Bib, sporthallen en Sinbad sluiten vanaf zaterdag de deuren Joris Vergauwen

13 maart 2020

13u36 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur sluit vanaf zaterdag een hele reeks stadsgebouwen, tot 3 april. Alleen het stadhuis, het welzijnshuis, het techniekhuis, de deelgemeentehuizen en het politiehuis blijven geopend. Vanaf zaterdag 14 maart gaan onder meer de bibliotheek, het Sinbad, de sporthallen en de cultuurgebouwen dicht. De wekelijkse markt gaat tot nader order wel door. Een overzicht.

Het Sint-Niklase schepencollege kwam vrijdagvoormiddag samen om een hele reeks praktische knopen door te hakken, onder meer over de sluiting van stadsgebouwen.

Vanaf zaterdag 14 maart gaan de volgende stadsgebouwen dicht tot 3 april: het cultuurcentrum, de stadsschouwburg, de academies, de bibliotheek, het Sinbad, de dienst toerisme, de sporthallen, de musea, de buurthuizen, de dienstencentra, het sociaal restaurant De Variant en de Vrije Ateliers.

Blijven wél nog open: het stadhuis, het welzijnshuis, het techniekhuis, de deelgemeentehuizen en uiteraard het politiehuis.

Evenementen

Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang, worden opgeschort.

Wekelijkse markt

“Tot nader order zal de donderdagse markt doorgaan. We zien de marktkramen als winkels en die zijn op weekdagen ook open. Als de hogere overheid hier anders over beslist, zullen we dat communiceren”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Religieuze bijeenkomsten

Alle religieuze diensten worden opgeschort tot 3 april. Begrafenissen moeten in beperkte kring verlopen.

Kinderdagverblijven

De reguliere werking blijft behouden.

Containerparken

De containerparken van MIWA aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas en in de Anthonis De Jonghestraat in Nieuwkerken blijven open.