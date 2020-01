Stad zoekt organisator fandorp Rode Duivels tijdens EK voetbal Joris Vergauwen

27 januari 2020

14u51 0 Sint-Niklaas De stad is op zoek naar een organisator voor het uitzenden van de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm en het inrichten van een fandorp tijdens het komende EK voetbal. Kandidaten hebben nog tot 14 februari de tijd om hun EK-dossier in te dienen. De EK-gekte vindt volgende zomer opnieuw plaats op het Hendrik Heymanplein.

Op 13 juni trappen de Rode Duivels hun Europees kampioenschap voetbal af. Op 18 en 22 juni zijn er de volgende groepswedstrijden. En na het WK in Rusland leeft de hoop dat onze jongens een afspraak met de geschiedenis hebben en Europees kampioen kunnen worden. Er staan ons dus wellicht opnieuw een reeksje mooie wedstrijden te wachten, iets wat het Sint-Niklase stadsbestuur opnieuw met een fandorp en een groot scherm vorm wil geven, net als tijdens het WK in 2014, het EK in 2016 en het WK in 2018.

Voor de komende EK-wedstrijden van de Rode Duivels is de stad momenteel op zoek naar een uitbater voor dat fandorp. Kandidaten hebben nog tot vrijdag 14 februari de tijd om een dossier in te dienen. Kandidaten moeten ervaring hebben als hoofdorganisator met het organiseren van vergelijkbare grootschalige publieksevenementen met meer dan 2.500 bezoekers.

Toewijzing

Een jury zal punten geven op vier vlakken: een plan van aanpak (40 punten), een begroting (25 punten), technische vereisten (20 punten) en de betrokkenheid van lokale vrijwilligers en lokale actoren (15 punten). Voorwaarden zijn onder meer dat bezoekers gratis kunnen deelnemen aan het evenement, dat er animatie is rond de wedstrijden, dat er toezicht is op het plein met een erkende bewakingsfirma, dat er voldoende drank- en eetstanden zijn en dat er geen wegwerpbekers worden gebruikt. De stad ondersteunt met stadsmateriaal en voorziet een toelage van 5.000 euro voor elk van de eerste vier wedstrijden, dus de drie poulewedstrijden en een eventuele achtste finale. Voor een eventuele kwart- of halve finale of uiteindelijk de finale wordt geen toelage meer voorzien.

In 2018, bij het WK in Rusland, kreeg de vzw Hemelrijk de opdracht toegewezen. Die organisator richtte wekenlang het WK-fandorp Goalski op het Heymanplein in. Het fandorp van de Rode Duivels zal komende zomer tijdens het EK opnieuw op het Hendrik Heymanplein staan. Traditiegetrouw vinden er bij het begin van de zomervakantie heel wat evenementen plaats op de Grote Markt.