Stad zet werking Internationaal Exlibriscentrum stop JVS

13 december 2019

08u40 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase schepencollege heeft beslist om de werking van het Internationaal Exlibriscentrum stop te zetten.

De collectiebeheerder van het Internationaal Exlibriscentrum is vorige maand met pensioen gegaan. Het schepencollege heeft beslist om geen vervanger aan te stellen. Daardoor stopt de werking van het Internationaal Exlibriscentrum, dat zich in de stedelijke musea aan Zwijgershoek bevindt.

Een ex libris, of boekmerk, is een gepersonaliseerd eigendomskenmerk dat in boeken wordt gekleefd en door een grafische kunstenaar wordt ontworpen. Het Internationaal Exlibriscentrum heeft een collectie van naar schatting 160.000 ex librissen, gelegenheidsprenten en illustraties van 5.500 kunstenaars uit meer dan 50 landen. Het bezit daarmee één van de grootste ex-libriscollecties ter wereld. Het biedt ook een bijzondere kijk op de Belgische kleingrafiek. In Sint-Niklaas werd er tot nu toe ook een tweejaarlijkse internationale ex libris-wedstrijd georganiseerd.

Wat er met de uitgebreide collectie zal gebeuren, is onduidelijk. “Zonder personeel kan dit museumonderdeel immers geen actieve werking meer creëren”, klinkt het in het museum SteM. “De collectie wordt in hetzelfde lokaal verder bewaard door het stedelijk museum in de best mogelijke beveiligde en klimatologische omstandigheden, tot er een mogelijke andere bestemming wordt gevonden.”

De Sint-Niklase vereniging Graphia vzw, dé Belgische vereniging van en voor exlibrisverzamelaars en -kunstenaars, zal in 2020 nog drie tentoonstellingen organiseren over exlibrissen in de Gerard Gaudaenzaal van het museum, genoemd naar de vermaarde kunstenaar en exlibrisontwerper uit Sint-Niklaas die ook medeoprichter was van het Internationaal Exlibriscentrum.