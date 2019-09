Stad zet wensbomen voor senioren JVS

04 september 2019

13u52 0 Sint-Niklaas Op vijf locaties in Sint-Niklaas staan wensbomen, waar ouderen een wenskaart kunnen schrijven. Dat gebeurt in aanloop naar 1 oktober, de internationale dag van de oudere.

De komende weken kunnen ouderen op wenskaarten hun wensen neerschrijven, of iedereen kan voor een oudere een wens opschrijven. Begin oktober worden dan per locatie enkele wensen vervuld, in samenwerking met de lokale scholen Broeders, VTS 3, Berkenboom, OLV Presentatie, Forum Da Vinci en Sint-Catharinascholen Sinaai.

“Op de wenskaarten kunnen alle wensen neergeschreven worden. Het aantal wensen dat per locatie vervuld wordt, is beperkt in aantal. We gaan ook uiteraard ook kijken naar de haalbaarheid van de wensen. Omdat de wensen worden uitgevoerd door jongeren zijn ze bij voorkeur haalbaar in één halve dag en binnen Sint-Niklaas”, aldus schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen).

De wensbomen staan aan het gemeentehuis van Nieuwkerken (Pastorijstraat 48), het clubhuis Kloosterland (Rode Kruisstraat 22), dienstencentrum den Aftrap (Gerdapark 14), het buurthuis Reynaertpark (Reynaertpark 254) en woon-zorgcentrum den Dries (Dries 53, Sinaai).

Info: 03/778.37.26, senioren@sint-niklaas.be