Stad zet camera’s in tegen vandalisme aan toiletten stadspark - PVDA: “Opnieuw een parkwachter aanstellen zou veel meer resultaat opleveren” JVS

14 februari 2020

18u12 0 Sint-Niklaas De stad gaat camera’s plaatsen aan de toiletten in het stadspark. Die worden regelmatig gevandaliseerd. Volgens PVDA zou de stad beter opnieuw een parkwachter aanstellen.

In 2018 ging de parkwachter met pensioen. Het Sint-Niklase schepencollege besliste toen om de functie van parkwachter niet opnieuw in te vullen. Sindsdien is er dus geen parkwachter meer in het stadspark. Buurtbewoners lieten zich in 2018 kritisch uit over die beslissing. Ze vreesden dat door de afwezigheid van een parkwachter het vandalisme in het park zou toenemen.

Vandaag, twee jaar later, blijkt die vrees niet helemaal ongegrond. Zo wordt het openbaar sanitair in het stadspark op regelmatige basis gevandaliseerd. Om dat een halt toe te roepen, wil het schepencollege camera’s plaatsen aan de toiletten: één camera binnen in het gebouw en één camera buiten. De gemeenteraad moet zich daar volgende week over uitspreken.

Voor oppositiepartij PVDA is dit niet de juiste maatregel. “Er is vandalisme in het stadspark en camera’s moeten de oplossing bieden. Dat is echter een valse vorm van veiligheid. Wanneer gaat men beseffen dat camera’s niet altijd de oplossing zijn, maar wel bijdragen tot een killer ‘big brother’-stadsgevoel?", stelt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. “Het inzetten van een parkwachter zou veel meer resultaten opleveren. Dat zorgt voor meer sociale controle en er is dan iemand die parkbezoekers op een menselijke manier terecht kan wijzen, indien nodig.”