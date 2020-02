Stad waakt over scheepsbel tijdens onderhoud fregat Louise-Marie JVS

07 februari 2020

15u32 1 Sint-Niklaas De admiraal van de Belgische marine heeft vrijdag de scheepsbel van het fregat Louise-Marie aan burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) overhandigd. De stad, die peter is van de Louise-Marie, waakt over de scheepsbel tijdens het onderhoud aan het fregat, dat zo’n anderhalf jaar zullen duren.

In het stadhuis vond vrijdag een plechtigheid plaats in aanwezigheid van de commandant van de Belgische marine en de bemanning van de F931 Louise-Marie. Dat is een fregat van de marine waar Sint-Niklaas het peterschap over heeft. Het fregat moet binnen voor het nodige onderhoud, wat in Nederland gebeurt. “En in tegenstelling tot bij een auto duurt dat bij een schip veel langer. We houden rekening met een periode van onbeschikbaarheid van 15 tot 18 maanden. En in die periode dragen we de scheepsbel over aan de peter, de stad Sint-Niklaas. Als het fregat opnieuw kan varen, komen we de scheepsbel weer halen. Dat is een belangrijk instrument op een schip. In het scheepvaartreglement staat zelfs dat een scheepsbel verplicht is. We rekenen er dus op dat de stad de scheepsbel goed bewaart”, aldus admiraal Wim Robberecht.

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) beloofde aan de bemanning van de Louise-Marie om als een goede peter over de scheepsbel te waken. Meteen werd er ook afscheid genomen van Baudouin Coppieters de Gibson, de commandant van het fregat. Zijn opvolger zal over anderhalf jaar de scheepsbel in Sint-Niklaas komen ophalen.