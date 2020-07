Stad verplicht mondmasker in stadskern Joris Vergauwen

27 juli 2020

17u59 0 Sint-Niklaas In het Sint-Niklase stadscentrum is het dragen van een mondmasker voortaan verplicht. Het gaat om de zone van het Stationsplein en de Stationsstraat over de Grote Markt en de aanpalende pleinen tot het Heymanplein. Iedereen op het hele grondgebied moet ook een mondmasker bij hebben.

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) heeft vandaag een beslissing genomen over een mondmaskerzone in Sint-Niklaas. In deze straten en op deze pleinen is het dragen van een mondmasker altijd verplicht: Stationsstraat, Stationsplein, Houtbriel, Sint-Nicolaasplein, Sacramentsstraat, Grote Markt, Hendrik Heymanplein, de Castrodreef en het eerste deel van de Nieuwstraat. Het gaat om de hele centrale as van de stadskern. “Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied voorkomen”, stelt de burgemeester. Aan alle toegangen tot de zone wordt uniforme signalisatie aangebracht.

Verder geldt de verplichting tot het dragen van een mondmasker ook op de parkings van winkels, voor mensen die in een wachtrij staan en op de buurtspeelpleinen.

Een mondmasker bij hebben, wordt ook verplicht. Iedereen die zich op het grondgebied van Sint-Niklaas bevindt, ook in de deelgemeenten, moet voortaan altijd een mondmasker bij zich dragen. De politie zal streng toezien op de naleving van de nieuwe maatregelen en overtreders verbaliseren, klinkt het bij het stadsbestuur.

De mondmaskerplicht in het stadscentrum geldt voor iedereen die zich voortbeweegt, maar niet voor fietsers, bromfietsers, autobestuurders en passagiers en voor mensen die op een horecaterras zitten. Wie zich verplaatst met een step of skateboard moet wél een mondmasker dragen. De verplichting geldt niet voor kinderen en jongeren tot en met 12 jaar.