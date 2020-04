Stad verlengt overeenkomsten met De Casino, Warp en ‘t Ey. Voor het eerst ook steun voor Pijp- en Tabaksmuseum Joris Vergauwen

29 april 2020

11u48 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft de overeenkomsten met de drie culturele partners De Casino, Warp en ‘t Ey verlengd. Een vierde cultuurspeler krijgt nu ook steun. Dat is het Pijp- en Tabaksmuseum.

De stad en de cultuurhuizen hebben het wederzijdse engagement tot samenwerking vastgelegd in een convenant. De stad stelt daar middelen tegenover voor de komende zes jaar. Concertzaal De Casino krijgt jaarlijks 45.000 euro, muziekclub ‘t Ey in Belsele 30.000 euro en kunstenplatform Warp ook 30.000 euro. Voor De Casino en Warp is dat een verhoging. Voor het eerst komt daar nu ook het Pijp- en Tabaksmuseum bij, dat jaarlijks 5.000 euro structurele ondersteuning krijgt. Het is de enige erfgoedvereniging in Sint-Niklaas met een museale functie en een eigen infrastructuur.

Bovenlokale werking

“Door de convenanten worden sterke culturele spelers betrokken om Sint-Niklaas blijvend en nog meer op de culturele kaart van Vlaanderen te zetten. Alle partners hebben een sterke bovenlokale werking, wat de stad hiermee wil honoreren. De convenanten zijn daar één van de instrumenten voor, naast onder meer de betoelaging van de professionele gezelschappen”, aldus cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA).

Voor De Casino en ’t Ey werden opnieuw afspraken gemaakt over stadsdagen, waarop de stad en haar partners in onderling overleg gebruik kunnen maken van de zalen. De stad en de cultuurspelers houden elk half jaar een overleg. Dat zal een eerstvolgende keer in juni plaatsvinden. De nieuwe overeenkomsten, die vorige vrijdag door de gemeenteraad werden goedgekeurd, zullen worden ondertekend met de partners als de coronamaatregelen versoepeld worden.

Crisis

De coronacrisis hakt er in de cultuursector zwaar in, ook bij de lokale cultuurspelers. “De impact zal heel groot zijn, zoveel is duidelijk”, aldus schepen Baeyens. “We hebben nog geen signalen gekregen over financiële problemen. We hopen dat deze steun de werking in zijn geheel ondersteunt. Ondertussen bekijken we met verscheidene cultuurspelers hoe we de komende maanden extra evenementen kunnen organiseren.”