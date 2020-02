Stad verkoopt VIP-arrangementen voor Ronde van Vlaanderen JVS

07 februari 2020

09u08 0 Sint-Niklaas Het stadsbestuur verkoopt VIP-arrangementen voor de Ronde van Vlaanderen. Die kosten 150 euro en bieden op zondag 5 april een heel dagprogramma aan, van bij de doortocht van de koers in Sint-Niklaas tot de aankomst in Oudenaarde.

Als ‘Dorp van de Ronde’ neemt het Sint-Niklase stadsbestuur VIP-tickets af van organisator Flanders Classics. Een deel van die tickets gaat naar politieke mandatarissen en stedelijke instellingen. De rest wordt te koop aangeboden. Het VIP-arrangement kost 150 euro per persoon.

Het programma voor VIP’s die dag: om 9.30 uur ontvangst in het stadhuis met een hapje en drankje en gratis parking onder de Grote Markt, om 10.15 uur de doortocht van de reclamekaravaan gevolgd door de renners, om 12 uur vertrek met de VIP-bus richting Oudenaarde, om 13 uur ontvangst in de viploge ‘Flanders Classics Club’, met aperitief, doorlopend walking dinner, open bar en live tv-uitzending, met om 13.45 uur de aankomst van de dames en om 16.40 uur de aankomst van de mannen. Na de koers is er een receptie met open bar en optreden. Om 19 uur vertrekken de VIP-bussen terug naar Sint-Niklaas.

Geïnteresseerden kunnen tot dinsdag 31 maart mailen naar sarah.ruythoorn@sint-niklaas.be.