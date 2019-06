Stad van de Sint gaat op zoek naar Zwarte Pieten JVS

21 juni 2019

13u53 0 Sint-Niklaas Met een hittegolf in het vooruitzicht en de koude zesde december nog schijnbaar eeuwenlang weg is er niet de minste aanleiding om aan Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten te denken, maar de organisatie achter ‘Stad van de Sint’ zit niet stil. Ook in de zomer wordt de Sinterklaasperiode in Sint-Niklaas volop voorbereid. Daarom wordt nu een oproep gelanceerd naar kandidaat-Zwarte Pieten.

Om alle evenementen en activiteiten in de Snterklaasperiode in Sint-Niklaas in goeie banen te leiden, zijn er heel wat vrijwilligers nodig. Blikvangers zijn het ‘Huis van de Sint’, de circusvoorstellingen van ‘Sint in de Piste’ en de ‘Dag van de Sint’ op de Grote Markt. Voor deze evenementen is ‘Stad van de Sint’ op zoek naar nieuwe Zwarte Pieten. De enige voorwaarden zijn: fan zijn van Sinterklaas en zijn stad en een hart hebben voor kinderen.



Als vrijwilliger in het Huis van de Sint en bij de Dag van de Sint kun je rekenen op een vergoeding van 25 euro per halve dag. Bij Sint in de Piste is er geen vergoeding, wel een goodiebag.

Info: www.stadvandesint.be/vrijwilliger